Tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái hậu làm chuyện động trời nào?

Ngày 15/8/1900, Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự vội vàng tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành để đến Tây An lánh nạn trong bối cảnh Liên quân 8 nước đang tấn công ác liệt, chuẩn bị tiến vào Bắc Kinh. Trước khi rời khỏi hoàng cung, Từ Hi Thái hậu đã hạ lệnh cho cung nữ, thái giám thu dọn đồ đạc. Theo đó, họ nhanh chóng sắp xếp quần áo, chăn gối, vàng bạc, châu báu, thư pháp, tranh vẽ và những món đồ quý giá khác theo chỉ thị của Từ Hi Thái hậu. Về lương thực và nhu yếu phẩm, Từ Hi Thái hậu yêu cầu chuẩn bị gạo, mì, thịt khô, rau muối và các dụng cụ nấu ăn cần thiết để dùng trên đường đi. Sau quá trình thảo luận với các quan viên, Từ Hi Thái hậu quyết định lộ trình tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành là đi qua Sơn Tây, Thiểm Tây để đến Tây An. Dọc tuyến đường tháo chạy này có nhiều thương nhân giàu có. Trong trường hợp cần thiết, Từ Hi Thái hậu có thể cần sự giúp đỡ lớn từ họ. Trên đường tháo chạy tới Tây An, đoàn người của Từ Hi Thái hậu mang theo nhiều đồ đạc thực hiện chuyến đi kéo dài nhiều tháng. Do đó, những lương thực, nhu yếu phẩm mang theo dùng cạn kiệt do đoàn người khá lớn và di chuyển trong thời gian dài. Vậy nên, để có tiền mua lương thực và những đồ ăn uống cần thiết, Từ Hi Thái hậu phải cho người bán bớt những đồ vật giá trị. Dù vậy, điều này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Sau đó, Từ Hi Thái hậu quyết định tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Biết được gia đình họ Kiều ở Sơn Tây vô cùng giàu có, Từ Hi Thái hậu sai người đến nhờ họ giúp đỡ triều đình và hoàng tộc vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là một trong các gia tộc giàu có bậc nhất ở Sơn Tây, gia đình họ Kiều đã quyên góp 3.000 lượng bạc gửi cho Từ Hi Thái hậu. Không những vậy, gia tộc này còn kêu gọi, thuyết phục các thương nhân khác cùng hỗ trợ tài chính. Cuối cùng, họ gom được 100.000 lượng để đưa cho Từ Hi Thái hậu và đoàn tùy tùng sử dụng. Trước sự giúp đỡ của gia tộc họ Kiều, Từ Hi Thái hậu muốn ban thưởng cho họ. Khi được hỏi muốn phần thưởng gì, nhà họ Kiều xin có 4 chữ viết tay của Từ Hi Thái hậu là: "Phúc chủng lang hoàn". Bốn chữ này có hàm nghĩa là một xứ sở thần tiên may mắn. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá gia tộc họ Kiều đã đưa ra lựa chọn sáng suốt và có tầm nhìn xa trông rộng giúp dòng họ hưng thịnh suốt nhiều năm. Nếu họ xin chức quan hay thứ gì quý giá hơn thì có thể gặp họa, đánh mất danh tiếng, thậm chí khiến gia tộc lụi bại. Sau khi đạt được thỏa thuận với Liên quân 8 nước, Từ Hi Thái hậu từ Tây An trở về Tử Cấm Thành. Bà đã cử người mang tấm bảng có khắc 4 chữ "Phúc chủng lang hoàn" ban cho gia tộc họ Kiều. Tấm bảng này thể hiện sự đánh giá cao của Từ Hi Thái hậu đối với gia tộc họ Kiều khi họ ra tay giúp đỡ hoàng tộc nhà Thanh trong hoàn cảnh khó khăn. Hành động của họ cho thấy tấm lòng trung thành với triều đình và hoàng thất. Mời độc giả xem video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.

Ngày 15/8/1900, Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự vội vàng tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành để đến Tây An lánh nạn trong bối cảnh Liên quân 8 nước đang tấn công ác liệt, chuẩn bị tiến vào Bắc Kinh. Trước khi rời khỏi hoàng cung, Từ Hi Thái hậu đã hạ lệnh cho cung nữ, thái giám thu dọn đồ đạc. Theo đó, họ nhanh chóng sắp xếp quần áo, chăn gối, vàng bạc, châu báu, thư pháp, tranh vẽ và những món đồ quý giá khác theo chỉ thị của Từ Hi Thái hậu. Về lương thực và nhu yếu phẩm, Từ Hi Thái hậu yêu cầu chuẩn bị gạo, mì, thịt khô, rau muối và các dụng cụ nấu ăn cần thiết để dùng trên đường đi. Sau quá trình thảo luận với các quan viên, Từ Hi Thái hậu quyết định lộ trình tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành là đi qua Sơn Tây, Thiểm Tây để đến Tây An. Dọc tuyến đường tháo chạy này có nhiều thương nhân giàu có. Trong trường hợp cần thiết, Từ Hi Thái hậu có thể cần sự giúp đỡ lớn từ họ. Trên đường tháo chạy tới Tây An, đoàn người của Từ Hi Thái hậu mang theo nhiều đồ đạc thực hiện chuyến đi kéo dài nhiều tháng. Do đó, những lương thực, nhu yếu phẩm mang theo dùng cạn kiệt do đoàn người khá lớn và di chuyển trong thời gian dài. Vậy nên, để có tiền mua lương thực và những đồ ăn uống cần thiết, Từ Hi Thái hậu phải cho người bán bớt những đồ vật giá trị. Dù vậy, điều này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Sau đó, Từ Hi Thái hậu quyết định tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Biết được gia đình họ Kiều ở Sơn Tây vô cùng giàu có, Từ Hi Thái hậu sai người đến nhờ họ giúp đỡ triều đình và hoàng tộc vượt qua giai đoạn khó khăn này. Là một trong các gia tộc giàu có bậc nhất ở Sơn Tây, gia đình họ Kiều đã quyên góp 3.000 lượng bạc gửi cho Từ Hi Thái hậu. Không những vậy, gia tộc này còn kêu gọi, thuyết phục các thương nhân khác cùng hỗ trợ tài chính. Cuối cùng, họ gom được 100.000 lượng để đưa cho Từ Hi Thái hậu và đoàn tùy tùng sử dụng. Trước sự giúp đỡ của gia tộc họ Kiều, Từ Hi Thái hậu muốn ban thưởng cho họ. Khi được hỏi muốn phần thưởng gì, nhà họ Kiều xin có 4 chữ viết tay của Từ Hi Thái hậu là: "Phúc chủng lang hoàn". Bốn chữ này có hàm nghĩa là một xứ sở thần tiên may mắn. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá gia tộc họ Kiều đã đưa ra lựa chọn sáng suốt và có tầm nhìn xa trông rộng giúp dòng họ hưng thịnh suốt nhiều năm. Nếu họ xin chức quan hay thứ gì quý giá hơn thì có thể gặp họa, đánh mất danh tiếng, thậm chí khiến gia tộc lụi bại. Sau khi đạt được thỏa thuận với Liên quân 8 nước, Từ Hi Thái hậu từ Tây An trở về Tử Cấm Thành. Bà đã cử người mang tấm bảng có khắc 4 chữ "Phúc chủng lang hoàn" ban cho gia tộc họ Kiều. Tấm bảng này thể hiện sự đánh giá cao của Từ Hi Thái hậu đối với gia tộc họ Kiều khi họ ra tay giúp đỡ hoàng tộc nhà Thanh trong hoàn cảnh khó khăn. Hành động của họ cho thấy tấm lòng trung thành với triều đình và hoàng thất. Mời độc giả xem video: Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng với thứ xa xỉ này.