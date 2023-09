Trọng hiền tài, vì sao Tào Tháo không chủ động chiêu nạp Gia Cát Lượng?

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Sinh ra trong thời bình và lớn lên trong thời loạn, Tào Tháo đã chứng kiến toàn bộ quá trình hủ bại của triều đình nhà Hán. Trong hàng loạt các chư hầu, thế lực nổi lên để tranh cứ thiên hạ, Tào Tháo là một nhân vật vô cùng nổi bật và tham vọng. Lúc sinh thời, Tào Tháo rất khao khát chiêu mộ nhân tài, ngay cả khi họ từng là kẻ thù. Tuy nhiên, Tào Tháo lại không chủ động chiêu nạp Gia Cát Lượng, một trong hai nhân tài được xem là có thể "an thiên hạ", về dưới trướng mình. Lý do là gì? Trước khi Gia Cát Lượng gia nhập Lưu Bị, tập đoàn chính trị của Tào Tháo đã sở hữu nhiều nhân tài khác như Tuân Úc và Quách Gia, cả hai đều có tài năng xuất chúng không kém Gia Cát Lượng. Hậu phương của Tuân Úc giúp Tào Tháo tiến cử nhiều hiền tài, trong khi Quách Gia chuyên bày mưu tính kế. Nhiều giai thoại còn cho rằng Quách Gia có thể cạnh tranh được với Gia Cát Lượng. Việc này làm cho Tào Tháo không cảm thấy cần thiết phải chiêu nạp Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng rời núi và gia nhập Lưu Bị khi còn trẻ, khi đó tuổi tác và uy tín của ông chưa đủ lớn để được Tào Tháo "động lòng". Tào Tháo có một vị thế mạnh mẽ và ít người có thể thách thức ông. Danh tiếng của Gia Cát Lượng không đến tai Tào Tháo do ông ẩn cư ở đất Kinh Châu, trong khi hoạt động chính của Tào Tháo tập trung ở phương Bắc, nơi mà thông tin về Gia Cát Lượng không được biết đến rộng rãi. Trong khi đó, Lưu Bị đã tận dụng cơ hội để mời Gia Cát Lượng tham gia vào mưu lược của mình, điều này đã giúp ông xây dựng một thế lực mạnh mẽ trong thời kỳ Tam quốc. Mời quý độc giả xem thêm video: Khai quật mộ Tào Tháo, bất ngờ thân phận 2 phụ nữ chôn cùng.

