Trời Phật ưu ái, ba con giáp hứng mưa tiền vàng cuối năm 2018

Tuổi Dậu: Ngũ hành của Dậu thuộc Kim, thời gian cuối năm do được thần tài ưu ái , cộng thêm cát tinh cao chiếu nên có thể nắm bắt được mọi cơ hội, do đó vận thế của con giáp này vượng phát, tài vận hanh thông, vinh hoa phú quý. Ngoài ra, thời gian cuối năm cũng là thời điểm chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Hỷ sự hôn nhân là điều sẽ xảy ra. Tuổi Thân: Người tuổi Thân chu đáo, suy nghĩ cẩn thận, và đặc biệt nhạy bén với việc tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền. Con giáp này luôn biết nắm bắt với những cơ hội xung quanh mình và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội. Thời gian cuối năm, do được Thần phật phù hộ nên tài lộc vượng, tiền vào như nước. Con giáp này có “muốn nghèo cũng không được”. Đồng thời, do được hưởng lộc trời ban nên chuyện tình cảm cũng hết sức thuận lợi. Những người đã có đôi có cặp, tình cảm lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng viên mãn. Còn đối với những người còn đang độc thân, nên biết nắm bắt lấy cơ hội may mắn trong thời gian này để tìm kiếm nửa kia đích thực. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc tùy cơ ứng biến. Cuối năm, do được cát tinh soi chiếu nên vận thế hanh thông, hoạnh tài khởi sắc nên sẽ có cơ hội có được những món tiền lớn từ việc trúng số hoặc trúng thưởng. Đồng thời, sự nghiệp của người tuổi Tỵ cũng vô cùng may mắn, mọi điều xui xẻo trong công việc đều được hóa giải hết nên làm một thu ba thu bốn, do đó nguồn thu chính cũng tăng lên gấp bội. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

