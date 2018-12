Trẻ em Sài Gòn năm 1965 ngộ nghĩnh qua ống kính lính Mỹ

Bốn chị em tươi rói tạo dáng chụp ảnh trên đường phố Sài Gòn năm 1965. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Hai em bé Sài Gòn để đầu chỏm ngộ nghĩnh đứng bên người chị. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Hai cô bé ở ngoại ô Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Các cậu bé ở quầy súp bò viên vỉa hè. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cậu bé vét những thìa xúp cuối cùng. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Nhóm trẻ em trên cầu Quới Đước, phía xa là cầu Ba Cẳng. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trẻ con chơi đùa bên ngoài một tiệm hớt tóc máy lạnh. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trong một lớp học của trường Tiểu học Sao Mai trên đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), gần chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Những đứa trẻ trong sân trường Tiểu học Sao Mai. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Buổi biểu diễn văn nghệ của học sinh trường Tiểu học Sao Mai. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

Bốn chị em tươi rói tạo dáng chụp ảnh trên đường phố Sài Gòn năm 1965. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Hai em bé Sài Gòn để đầu chỏm ngộ nghĩnh đứng bên người chị. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Hai cô bé ở ngoại ô Sài Gòn. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Các cậu bé ở quầy súp bò viên vỉa hè. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Cậu bé vét những thìa xúp cuối cùng. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Nhóm trẻ em trên cầu Quới Đước, phía xa là cầu Ba Cẳng. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trẻ con chơi đùa bên ngoài một tiệm hớt tóc máy lạnh. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Trong một lớp học của trường Tiểu học Sao Mai trên đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), gần chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Những đứa trẻ trong sân trường Tiểu học Sao Mai. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Buổi biểu diễn văn nghệ của học sinh trường Tiểu học Sao Mai. Ảnh: Vietnam Center and Archive. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.