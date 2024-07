Top vật phẩm phong thủy trấn trạch, hóa sát

Kỳ lân. Kỳ lân là một sinh vật thần thoại được miêu tả có đầu rồng, thân ngựa và vảy cá chép. Người ta tin rằng sự xuất hiện của linh thú này là điềm lành. Theo phong thủy, kỳ lân mang tới nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp bảo vệ gia chủ và ngôi nhà khỏi những điều xui xẻo. Vật phẩm phong thủy này mang đến sự giàu có, may mắn, sức khỏe... cho gia chủ. Theo đó, nhiều gia đình bày trí tượng linh vật trấn trạch kỳ lân trong nhà nhằm xua đuổi tà khí, thu hút phúc lành, giúp đường công danh, tài vận rộng mở. Gà trống. Tượng gà trống là một trong những linh vật phong thủy trấn trạch được nhiều gia đình lựa chọn. Theo tín ngưỡng dân gian, gà trống sẽ gáy khi mặt trời mọc. Người xưa gọi gà là “dương tinh”, tức là tinh của Mặt trời. Ma quỷ đều sợ Mặt trời nên loài gà được xem là có thể xua đuổi tà ma. Vì vậy, người xưa coi tượng gà trống là biểu tượng cho sự giải trừ các thế sát của ngôi nhà hoặc giải trừ đào hoa sát. Không những vậy, vật phẩm phong thủy này còn có thể giúp giúp gia chủ tránh được những phiền phức do kẻ tiểu nhân gây ra, mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho bản thân và gia đình.Tượng gà trống thường được bài trí ở hướng Tây hoặc hướng Nam trong nhà để thu hút may mắn, tài lộc cho gia chủ. Rùa. Theo quan niệm phong thủy, rùa là loài vật linh thiêng, thường được các gia đình sử dụng để trấn trạch. Loài vật này được coi là biểu tượng của sức chịu đựng, khả năng nhẫn nại, tuổi thọ và may mắn. Việc đặt linh vật rùa trong nhà được cho là sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà một cách an toàn cũng như thu hút may mắn, tài lộc, xua đuổi tà ma. Vị trí đặt tượng rùa trong nhà phụ thuộc vào chất liệu làm nên chúng. Theo các chuyên gia phong thủy, tượng rùa sứ và rùa gỗ nên đặt ở hướng Đông. Rùa đá và rùa gốm nên đặt ở hướng Tây Nam, Đông Bắc. Cóc vàng. Cóc vàng từ lâu được xem là một linh thú mang đến những điều tốt lành và được coi là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và trường thọ. Được sử dụng rộng rãi làm vật phẩm phong thủy trấn trạch, bày trí vật phẩm phong thủy cóc vàng trong nhà vừa có thể bảo vệ sự an toàn cho gia đình khỏi những thế lực tà ác, hóa nguy thành an mà còn mang tới điềm lành, bình an, sức khỏe cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Linh vật cóc vàng có miệng ngậm ngậm đồng xu, thân hình mập mạp, phú quý tự tại thường được bày trí ở bàn thờ Thổ địa, trên quầy thu ngân, bàn làm việc… Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Mời độc giả xem video: Ngày vía Thần Tài, mua vàng thế nào để rước tài lộc về nhà?

