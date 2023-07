Top món ăn đáng trải nghiệm nhất khu vực Nam Trung Bộ

Đĩa chả cuốn cá trích ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong món ăn hấp dẫn này, bánh tráng mỏng được cuốn với thịt cá trích đã tẩm ướp, trộn cùng sắn, cà rốt, hành lá... rồi chiên giòn. Khi ăn, miếng chả chiên lại được cuộn với rau và vài thành phần khác rồi chấm với nước chấm thơm lừng. Tô bún sứa ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Món bún nổi tiếng của Nha Trang sử dụng một loại "topping" đặc biệt: Những miếng thịt sứa biển giòn sần sật, cùng vài lát chả cả. Nước dùng của bún thanh ngọt, đậm đà, mang đậm hương vị miền biển. Đĩa bành xèo ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Bánh xèo là món ăn tiêu biểu của mảnh đất Phú yên. Bánh dùng loạt bột màu trắng, được đổ trong những chiếc khuôn nhỏ, ăn đến đâu đổ đến đó nên lúc nào cũng nóng hổi. Nhân bánh được làm từ các loại hải sản mang đến hương vị thơm ngon hấp dẫn. Tô bún chả cá ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Để nấu món bún trứ danh này, quan trọng nhất là khâu chế biến chả cá và ninh nước lèo. Vị bún ngọt thanh ăn cùng chả cá béo ngậy và rau sống tươi mát đem lại cho thực khách một cảm giác "đã đời". Đĩa bánh tai vạc ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Bánh tai vạc, còn gọi là bánh bột lọc, là một món đặc sản khác của Bình Định. Dù trông đơn giản, món bánh này đòi hỏi người làm phải thật khéo tay để nhào bột bánh thuần thục và cho ra thành phẩm chất lượng nhất. Tô don ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tên gọi món này chính là tên con don, loài vật giống con hến sống ở vùng nước lợ sông Trà Khúc và sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi. Món ăn gồm tô canh don nóng hổi, dậy mùi thơm, dùng kèm bánh tráng, đôi khi có thêm cả hột vịt lộn. Đĩa ram bắp ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ram là món ăn rất được ưa chuộng ở Quảng Ngãi, có cách chế biến tương tự chả giò miền Nam hay nem rán miền Bắc, nhân thường là bắp hoặc thịt nướng. Sau khi chiên, ram được dùng kèm bánh tráng, rau sống và nước mắm. Đĩa cơm gà ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cơm gà Tam Kỳ là món ăn đã đi sâu vào tiềm thức mỗi người dân đất Quảng Nam. Phần cơm dẻo, thơm, ăn cùng gà được luộc chín tới, thịt ngọt mềm vừa phải khiến bất cứ ai thưởng thức cũng đều tấm tắc khen ngon. Tô mì quảng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Là món ăn đặc trưng của Quảng Nam và Đà Nẵng, mì quảng sử dụng loại mì dẹt hơi giống sợi phở, ăn cùng thịt lợn, tôm, thịt gà... cùng nhiều loại rau sống với một ít nước dùng. Ngoài ra mì còn được dùng kèm bánh tráng mè và đậu phộng rang. Tô cao lầu ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Được xem là sự pha trộn giữa nền ẩm thực Trung và Nhật, cao lầu là món ăn tiêu biểu phất phổ cổ Hội An. Món đặc sản này có sợi mì màu vàng, được dùng với tôm, thịt heo, các loại rau sống và rất ít nước dùng. Đĩa bánh bông hồng trắng ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngoài cao lầu, phố cổ Hội An còn nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn khác mà du khách nên trải nghiệm như bánh bông hồng trắng, bánh đập, hến trộn... Tô bún mắm nêm ở thành phố Đà Nẵng. Bún mắm nêm là món đặc sản của người dân miền Trung, phổ biến nhất là ở Đà Nẵng và Huế. Thành phần món ăn gồm bún, thịt thủ hoặc chân giò heo và rau sống trộn với mắm nêm - loại mắm làm từ cá có hương vị rất nồng. Đĩa mít trộn ở thành phố Đà Nẵng. Đậm chất dân dã, mít trộn Đà Nẵng có hương vị chua ngọt, cay cay dễ ăn dễ nghiện và là một trong những niềm tự hào của ẩm thực ở thành phố "đáng sống nhất Việt Nam". Mời quý độc giả xem video: Món ngon tiến vua ở xứ Huế / VTV Life.

Đĩa chả cuốn cá trích ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong món ăn hấp dẫn này, bánh tráng mỏng được cuốn với thịt cá trích đã tẩm ướp, trộn cùng sắn, cà rốt, hành lá... rồi chiên giòn. Khi ăn, miếng chả chiên lại được cuộn với rau và vài thành phần khác rồi chấm với nước chấm thơm lừng. Tô bún sứa ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Món bún nổi tiếng của Nha Trang sử dụng một loại "topping" đặc biệt: Những miếng thịt sứa biển giòn sần sật, cùng vài lát chả cả. Nước dùng của bún thanh ngọt, đậm đà, mang đậm hương vị miền biển. Đĩa bành xèo ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Bánh xèo là món ăn tiêu biểu của mảnh đất Phú yên. Bánh dùng loạt bột màu trắng, được đổ trong những chiếc khuôn nhỏ, ăn đến đâu đổ đến đó nên lúc nào cũng nóng hổi. Nhân bánh được làm từ các loại hải sản mang đến hương vị thơm ngon hấp dẫn. Tô bún chả cá ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Để nấu món bún trứ danh này, quan trọng nhất là khâu chế biến chả cá và ninh nước lèo. Vị bún ngọt thanh ăn cùng chả cá béo ngậy và rau sống tươi mát đem lại cho thực khách một cảm giác "đã đời". Đĩa bánh tai vạc ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Bánh tai vạc, còn gọi là bánh bột lọc, là một món đặc sản khác của Bình Định. Dù trông đơn giản, món bánh này đòi hỏi người làm phải thật khéo tay để nhào bột bánh thuần thục và cho ra thành phẩm chất lượng nhất. Tô don ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tên gọi món này chính là tên con don, loài vật giống con hến sống ở vùng nước lợ sông Trà Khúc và sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi. Món ăn gồm tô canh don nóng hổi, dậy mùi thơm, dùng kèm bánh tráng, đôi khi có thêm cả hột vịt lộn. Đĩa ram bắp ở thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ram là món ăn rất được ưa chuộng ở Quảng Ngãi, có cách chế biến tương tự chả giò miền Nam hay nem rán miền Bắc, nhân thường là bắp hoặc thịt nướng. Sau khi chiên, ram được dùng kèm bánh tráng, rau sống và nước mắm. Đĩa cơm gà ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cơm gà Tam Kỳ là món ăn đã đi sâu vào tiềm thức mỗi người dân đất Quảng Nam. Phần cơm dẻo, thơm, ăn cùng gà được luộc chín tới, thịt ngọt mềm vừa phải khiến bất cứ ai thưởng thức cũng đều tấm tắc khen ngon. Tô mì quảng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Là món ăn đặc trưng của Quảng Nam và Đà Nẵng, mì quảng sử dụng loại mì dẹt hơi giống sợi phở, ăn cùng thịt lợn, tôm, thịt gà... cùng nhiều loại rau sống với một ít nước dùng. Ngoài ra mì còn được dùng kèm bánh tráng mè và đậu phộng rang. Tô cao lầu ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Được xem là sự pha trộn giữa nền ẩm thực Trung và Nhật, cao lầu là món ăn tiêu biểu phất phổ cổ Hội An. Món đặc sản này có sợi mì màu vàng, được dùng với tôm, thịt heo, các loại rau sống và rất ít nước dùng. Đĩa bánh bông hồng trắng ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngoài cao lầu, phố cổ Hội An còn nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn khác mà du khách nên trải nghiệm như bánh bông hồng trắng, bánh đập, hến trộn... Tô bún mắm nêm ở thành phố Đà Nẵng. Bún mắm nêm là món đặc sản của người dân miền Trung, phổ biến nhất là ở Đà Nẵng và Huế. Thành phần món ăn gồm bún, thịt thủ hoặc chân giò heo và rau sống trộn với mắm nêm - loại mắm làm từ cá có hương vị rất nồng. Đĩa mít trộn ở thành phố Đà Nẵng. Đậm chất dân dã, mít trộn Đà Nẵng có hương vị chua ngọt, cay cay dễ ăn dễ nghiện và là một trong những niềm tự hào của ẩm thực ở thành phố "đáng sống nhất Việt Nam". Mời quý độc giả xem video: Món ngon tiến vua ở xứ Huế / VTV Life.