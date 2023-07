Top hoàng đế bủn xỉn nhất thế gian: Bá đạo nhất vị số 3!

Một hoàng đế có lối sống bủn xỉn khiến hậu thế ngỡ ngàng đó là Hán Văn đế Lưu Hằng. Mặc dù là bậc đế vương nắm trong tay quyền lực lớn và sở hữu số tài sản khổng lồ nhưng Hán Văn đế lại sống giản dị, tiết kiệm đến mức khó tin. Theo các ghi chép, Hán Văn đế thường ngày mặc quần áo may bằng loại vải thô, dày, rẻ tiền màu đen. Theo đó, các phi tần của nhà vua này cũng không thể mặc những trang phục đắt tiền, đeo nhiều trang sức, ăn uống xa hoa... Long sàng của Hán Văn đế là một chiếc giường đơn giản. Chăn nệm cũng hết sức giản dị. Các loại rèm, màn trướng trong cung đều là loại vải bình thường. Trong suốt 23 năm trị vì đất nước, ông không tu sửa cung điện, lâu đài, hoa viên... vì cho rằng những công trình này vẫn tốt. Dưới thời Hán Văn đế, hoàng cung không tăng thêm người hầu, xe, ngựa, chó săn… Thậm chí, ông hoàng này còn muốn tang lễ của bản thân giản dị hết mức để tiết kiệm tiền bạc. Ông hạ chiếu chỉ rằng, sau khi chết, ông sẽ được chôn cất trong lăng mộ không quá cao, chỉ được trang trí bằng gốm, tuyệt đối không dùng bạc, vàng, đồng, thiếc. Hán Văn đế cũng không muốn việc xây lăng mộ cho ông ảnh hưởng đến chuyện canh tác, làm ăn của người dân. Tương tự Hán Văn đế, Friedrich đại đế (hay còn gọi Friedrich đệ nhị) là vị vua anh minh nổi tiếng lịch sử nước Đức. Ông là người văn võ toàn tài, giúp đất nước ngày càng vững mạnh cũng như mở rộng lãnh thổ thông qua các cuộc chinh phạt. Là một nhà vua vĩ đại, Friedrich đại đế không thích lối sống vương giả, tiêu xài hoang phí. Thay vào đó, ông sống vô cùng tiết kiệm, thậm chí là keo kiệt. Ông hoàng nước Đức này thường mặc bộ quân phục màu xanh cũ kỹ và đội chiếc mũ ba sừng. Friedrich đại đế có rất ít quần áo do không để ý chuyện ăn mặc. Ngay cả chuyện ăn uống, hoàng đế nước Đức không muốn chi tiêu nhiều tiền. Do đó, vợ con của Friedrich đại đế, thậm chí quan lại cũng không dám sống phô trương, xa hoa. Ngay cả khi muốn uống một chai sâm banh, họ cũng cần phải có chỉ dụ của hoàng đế. Do lúc còn sống keo kiệt nên khi Friedrich đại đế băng hà, người ta phải lấy một chiếc áo sơ mi của chàng lính hầu trong cung để mặc cho ông hoàng này. Nguyên do là bởi trong tủ quần áo của ông không có trang phục nào đẹp đẽ, xứng đáng dành cho một vị vua. Nhà vua bủn xỉn tiếp theo là hoàng đế Đạo Quang của nhà Thanh. Ông thường mặc quần áo cũ rách khiến các phi tần, quan lại không dám mặc trang phục mới hay lành lặn. Các quan lại phải cố tìm mua những trang phục cũ kỹ, rách, sờn chỉ, thậm chí vá nhiều chỗ để mặc khi lên triều, diện kiến nhà vua. Lối sống này chỉ được các quan lại áp dụng khi ở trước mặt hoàng đế Đạo Quang. Khi trở về phủ, họ sống xa hoa, lãng phí. Để tiết kiệm chi phí trong cung, hoàng đế Đạo Quang cung nữ lẫn thái giám ra ngoài kiếm tiền tự nuôi thân. Thậm chí, ông hoàng này không tổ chức yến tiệc vì sợ tốn kém. Mỗi bữa ăn, hoàng đế Đạo Quang chỉ sử dụng những món ăn đạm bạc với giá 140 lạng bạc trong khi thông thường bữa ăn của nhà vua tốn khoảng 800 lạng bạc. Do tính cách bủn xỉn nên hoàng đế Đạo Quang không dám ăn một quả trứng vì tiếc 5 lạng bạc. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

