Top địa điểm rùng rợn khiến ai đặt chân cũng "rụng rời"

Đảo Hashima ở Nhật Bản là một trong những địa điểm rùng rợn khiến nhiều người đặt chân đến không khỏi sợ hãi. Nguyên do là vì hòn đảo này lưu giữ quá khứ buồn. Cụ thể, đảo Hashima từng là nơi sinh sống của hơn 5.000 người khi hoạt động khai thác than ở đây phát triển sầm uất vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp khai thác than trên đảo không còn phát triển, người dân dần chuyển đi. Đến năm 1974, đảo Hashima chính thức đóng cửa. Sau nhiều năm bỏ hoang không có mộ bóng người, các tòa nhà ở trên đảo Hashima xuống cấp, đổ nát và toát lên không khí u ám đến rợn người. Hồ Natron ở Tanzania được mệnh danh là "hồ tử thần" với nước màu đỏ như máu. Bất cứ sinh vật nào sảy chân rơi xuống hồ nước đều bị hóa đá một cách bí ẩn. Khi mực nước trong hồ hạ thấp, xác các loài động vật dạt vào bờ. Điều khó tin là xác những con vật xấu số đều phủ một lớp muối nên còn gần như nguyên vẹn hình dáng lúc còn sống. Khu vực xung quanh hồ Natron có nhiệt độ cao, đất đai khô cằn, thời tiết nóng bức và nhiều bụi. Do vậy, đặt chân đến địa điểm này là một thử thách nguy hiểm đối với con người. Hầm mộ Paris ở giữa lòng thủ đô nước Pháp là điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn khách ưa mạo hiểm. Không phải ai cũng dám đặt chân vào hầm mộ Paris. Nguyên nhân là vì nơi đây có hơn 6 triệu bộ hài cốt được sắp xếp thành những bức tường xương người hết sức rùng rợn. Với tổng chiều dài khoảng 200 km, hầm mộ Paris có nhiều đường hầm phức tạp nên rất có thể đi lạc. Một số người đã chết do lạc đường trong hầm mộ Paris khiến nhiều du khách chùn bước không dám vào nơi này khám phá. Video: Những địa điểm bỏ hoang đẹp mê mẩn trên thế giới

