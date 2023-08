Top bí ẩn khủng khiếp nhất lịch sử, tới nay vẫn chưa có lời giải

Cư dân ở thị trấn Taos thuộc bang New Mexico cho biết, họ rất khó chịu vì một tiếng ồn như tiếng vo ve của loài ong. Có giả thuyết cho rằng, âm thanh đó là do sự rung động bất thường của luồng không khí trong sa mạc hoặc đây là một thí nghiệm bí mật của chính phủ. Tới nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được nguồn gốc của tiếng ồn bí ẩn này. Ảnh: Noi.md Cảnh sát sửng sốt khi một cậu bé 3 tuổi ở cao nguyên Golan (khu vực giữa Israel và Syria) đã kể về việc mình bị giết ở kiếp trước. Theo chỉ dẫn của cậu bé, cảnh sát tìm thấy thi thể của người đàn ông mất tích bị chôn vùi. Họ cũng tìm thấy một chiếc rìu đẫm máu dùng để giết nạn nhân. Cậu bé cũng nói rõ tên kẻ đã giết mình. Sau đó, tên sát nhân đã thú nhận tội ác hắn đã gây ra. Ảnh: Noi.md Vào tháng 6 hàng năm, tại Công viên Quốc gia Great Smoky Mountains, phía đông Tennessee, một số loài đom đóm tụ họp với nhau tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đáng kinh ngạc. Điểm đặc biệt là những con đom đóm này nhấp nháy một cách đồng bộ cùng nhau dù chúng là những cá thể riêng biệt. Một số chuyên gia cho rằng đây là một nghi thức giao phối. Sự thực đến nay vẫn chưa được lý giải. Ảnh: Noi.md Vụ nổ ánh sáng trên bầu trời ngay trước thời điểm động đất hoặc núi lửa phun trào, tới nay, sự liên quan giữa hai sự kiện khác nhau đó vẫn chưa được tìm ra. Ảnh: Noi.mdHiện tượng “đá du hành”: Những viên đá tự động di chuyển trong lòng hồ Racetrack Playa, thuộc Thung Lũng Chết ở California trong nhiều thế kỷ mà không hề có bàn tay của con người hay bất cứ lực tác động nào khác. Ảnh: Noi.md Đôi khi, một số viên đá còn đổi hướng một cách bất ngờ. Nhiều người nói rằng việc chúng di chuyển là do gió, một số lại cho rằng đó là do từ tính của các viên đá. Riêng các nhà khoa học vẫn chưa hề có lời giải. Một người đàn ông 44 tuổi tên là Jason Padgett, vốn là nhân viên của một cửa hàng nội thất và cả đời chưa từng nghiên cứu về vấn đề toán học. Vào năm 2002, ông ta bị đánh hội đồng đến bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Jason Padgett trở thành một thiên tài về toán học. Bộ não bị chấn thương lại giúp ông có khả năng tiếp thu các lý thuyết toán học và vật lý cực kỳ nhanh chóng. Ảnh: Noi.md Một bãi biển ở Portlevene (thuộc Cornwall, vương quốc Anh) đã xảy ra hiện tượng kỳ lạ, một dòng thủy triều bất ngờ dâng lên và cuốn hết sạch lớp cát. Sau khi nó rút xuống, bãi biển chỉ còn lại đá và sỏi. Kỳ lạ hơn, chỉ trong vài giờ sau, một dòng thủy triều khác lại bao phủ bãi biển và sau khi nó rút, lớp cát được trở về như chưa từng bị cuốn đi. Ảnh: Noi.md Tại thung lũng Hessdalen vào năm 1940, người ta nhìn thấy những ngọn đèn tròn màu trắng hoặc vàng bay lên từ thung lũng, lơ lửng trong không khí rồi tan biến. Không hề có dấu hiệu cho thấy con người đã tạo ra những bóng đèn này. Hiện tượng bí ẩn này này đến nay vẫn chưa được lý giải. Ảnh: Noi.md Khi đi ngang qua bán đảo Kamchatka, J. van Heyst nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ đặc biệt cùng với những chấm đỏ nổi rõ. Khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tin rằng đĩa bay của người ngoài hành tinh đang ẩn trong những đám mây. Theo một số lý giải, đây có thể là sự phản chiếu của một núi lửa đang phun trào trên Thái Bình Dương. Ảnh: Noi.md Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu vì sao những con đường di cư của loài chim rất phức tạp lại có thể được lặp lại một cách chính xác bởi nhiều thế hệ động vật mà không có một chút sai sót nào. Ảnh: Noi.md Thậm chí thế hệ sau chưa từng được các thế hệ trước dẫn dắt nhưng chúng vẫn có thể bay đúng vào lộ trình đã định sẵn. Mời quý độc giả xem video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh

