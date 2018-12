Top 3 con giáp lười chảy thây mà tiền vẫn chất đầy túi

Chắc hẳn bạn cũng biết trong cuộc sống, muốn có của ăn của để, muốn giàu có phải không ngừng cố gắng, làm việc và làm việc thật nhiều mới có thể đạt được thành công và trở nên giàu có.

Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều người dù có cố gắng, cố gắng mãi vẫn không thể đạt được sự giàu có. Đó là bởi vì họ thiếu một chút may mắn. Chính bởi vì thế mà dân gian thường có câu "Giỏi giang không bằng may mắn", may mắn chính là yếu tốt giúp con người vươn lên khỏi số phận nghèo nàn của mình.

Trong lá số tử vi của 12 con giáp, có những con giáp không thực sự giỏi giang, không thực sự chăm chỉ làm việc nhưng họ có may mắn, thậm chí là cực nhiều may mắn. Chính may mắn là yếu tố giúp họ không phải làm việc nhiều, không phải cố gắng nhiều, cứ "đủng đỉnh" nhưng cơ hội giàu sang cứ ập tới, hết lại có, "chưa kịp nghèo đã giàu".

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa. Có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Dậu có đường tài lộc khá sáng sủa. Nếu như đường tình lận đận bao nhiêu thì đường tài lộc của con giáp này phất phát bấy nhiêu.



Tuổi Dậu có tính cách cẩn thận, họ luôn hoàn thành tốt công việc nên dễ thành công và ít khi rơi vào khủng hoảng về tài chính. Họ có đầu óc nhạy bén hơn người nên dù chỉ bỏ một phần công sức nhưng lại đạt hiệu quả nhanh chóng.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn được rất nhiều quý nhân phù trợ trên con đường phát triển sự nghiệp nên đường tài lộc cứ nhân lên không ngơi. Kể cả có bị mất việc thì vẫn có nguồn tiền dư giả đợi chờ cho đến khi bạn có việc mới.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bẩm sinh đã có tố chất hơn người. Con giáp này luôn dùng trí não để giải quyết mọi việc nên thường hoàn thành kế hoạch sớm gấp 5, gấp 10 con giáp khác. Có lẽ vì thế, có những khoảng thời gian con giáp này không làm gì mà họ vẫn có tiền.Họ sẽ sắp xếp ổn thỏa giữa thời gian để nghỉ nghơi và làm việc vì thế đừng thấy họ ngồi một chỗ mà nghĩ họ lười chẳng qua công việc đó họ đều có dự tính cả rồi.

Tuổi Hợi

Hiền lành, niềm nở, thân thiện hay giúp đỡ nên tuổi Hợi trong cuộc đời thường rất hay gặp may mắn.

Hầu hết họ đều khá tham ăn lười làm nhưng lại không bao giờ gặp cảnh thiếu tiền. Phần lớn tiền bạc của con giáp này có được đều là nhờ lòng tốt của mình đối với người khác và được đền đáp lại chứ số tiền tuổi Hợi kiếm được trong đời rất ít.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.