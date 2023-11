Top 15 tỉnh thành có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

1. Khánh Hòa (370 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Trường Sa. Ảnh: Vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh). 2. Cà Mau (254 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh. Ảnh: Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển). 3. Quảng Ninh (250 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Cô Tô, Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên. Ảnh: Cảnh biển ở thành phố Cẩm Phả. 4. Kiên Giang (200 km bờ biển). Địa phương giáp biển: An Minh, An Biên, Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Kiên Hải, Phú Quốc. Ảnh: Bãi biển Hòn Chông (huyện Kiên Lương). 5. Bình Thuận (192 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi, Hàm Tân, Phú Quý. Ảnh: Biển Cổ Thạch (huyện Tuy Phong). 6. Phú Yên (182 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa. Ảnh: Gành Đèn (huyện Tuy An). 7. Hà Tĩnh (137 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (huyện), Kỳ Anh (thị xã). Ảnh: Bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên). 8. Bình Định (134 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Quy Nhơn. Ảnh: Cảnh biển ở thành phố Quy Nhơn. 9. Quảng Ngãi (130 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Bình Sơn, Quảng Ngãi, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn. Ảnh: Biển Sa huỳnh (huyện Đức Phổ). 10. Quảng Bình (126 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Quảng Trạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Đồng Hới, Lệ Thủy, Quảng Ninh. Ảnh: Bãi Đá Nhảy (huyện Bố Trạch). 11. Hải Phòng (125 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Cát Hải, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Bạch Long Vĩ. Ảnh: Cảnh biển ở quận Đồ Sơn. 12. Quảng Nam (125 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành. Ảnh: Bãi đá Bàn Than (huyện Núi Thành). 13. Thừa Thiên Huế (120 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Phong Điền, Quảng Điền, Huế, Phú Vang, Phú Lộc. Ảnh: Bãi biển gần tháp Chăm Phú Diên (huyện Phú Vang). 14. Ninh Thuận (105 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Thuận Bắc, Ninh Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Phước, Thuận Nam. Ảnh: Vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải). 15. Thanh Hóa (102 km bờ biển). Địa phương giáp biển: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Nghi Sơn. Ảnh: Cảnh biển ở thành phố Sầm Sơn. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

