Top 10 đô thị hút khách nước ngoài nhất Việt Nam

1. Thành phố Hà Nội. Với vị thế thủ đô, Hà Nội được nhiều du khách quốc tế chọn làm điểm đến đầu tiên trong hành trình du lịch Việt Nam. Sự hấp dẫn của thành phố có tuổi đời hơn 1.000 năm này là vô số di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh từ nội đô cho đến các huyện ngoại thành. 2. Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố mang tên Bác cũng là một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất của du khách năm châu ở mảnh đất hình chữ S. Sức hút đặc biệt của thành phố lớn nhất Việt Nam đến từ các di tích thời chiến tranh, tiêu biểu là Địa đạo Củ Chi và Dinh Độc Lập. 3. Thành phố Huế. Sở hữu quần thể di tích đồ sộ đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Cố đô Huế - nơi đóng đô của triều đại phong kiến cuối cùng trong sử Việt - là điểm đến không thể bỏ qua cho những vị khách phương xa muốn khám phá lịch sử và văn hóa Việt Nam. 4. Thành phố Hội An. Không chỉ lôi cuốn khách quốc tế bằng những nét văn hóa độc đáo và vẻ đẹp kiến trúc của Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, thành phố Hội An còn sở hữu bờ biển đẹp cùng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp ở biển Cửa Đại và vẻ đẹp nguyên sơ của Cù Lao Chàm. 5. Thành phố Hạ Long. Là điểm xuất phát của hành trình khám phá Di sản Thiên Nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long thu hút một lượng du khách quốc tế lớn mỗi năm. Ngoài vịnh Hạ Long, thành phố có nhiều địa điểm đặc sắc khác như đảo Tuần Châu, công viên Sun World. 6. Thành phố Đà Nẵng. Được mệnh danh là “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, Đà Nẵng níu chân du khách đến từ các quốc gia khác bằng những bãi biển tuyệt đẹp, dịch vụ chất lượng cao, các thắng cảnh nổi tiếng và công trình kiến trúc độc đáo. 7. Thành phố Phú Quốc. Được mệnh danh là Đảo Ngọc với những bãi biển quanh năm ấp áp, thành phố Phú Quốc là một trung tâm du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng đang phát triển rất mạnh ở thành phố này. 8. Thành phố Nha Trang. Là thành phố biển nổi tiếng nhất khu vực Nam Trung Bộ, Nha Trang sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Thành phố này cũng được biết đến với các di tích lịch sử độc đáo như tháp Chăm Po Nagar, biệt điện Bảo Đại, nhà thờ Núi… 9. Thành phố Phan Thiết. Một thành phố biển khác ở Nam Trung Bộ nằm trong nhóm đô thị hút khách quốc tế nhất Việt Nam là Phan Thiết. Không chỉ sở hữu những bãi biển trứ danh ở Mũi Né, thành phố này còn có nhiều địa điểm hấp dẫn khác như đồi cát bay, tháp Chăm Po Sah Inư… 10. Thị xã Sa Pa. Là trung tâm du lịch hàng đầu ở khu vực miền núi phía Bắc, thị xã Sa Pa thu hút khách phương xa nhờ khí hậu mát mẻ trong lành, cảnh quan kỳ vĩ cùng nhiều di tích lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

