Tiết lộ cực sốc về thủy ngân trong mộ Tần Thủy Hoàng

Là nơi an nghỉ của bậc đế vương, lăng mộ Tần Thủy Hoàng được bố trí nhiều cạm bẫy để ngăn chặn mộ tặc xâm nhập vào bên trong đánh cắp các hiện vật tùy táng. Một trong những cạm bẫy được bố trí để bảo vệ nơi an nghỉ ngàn thu của Tần Thủy Hoàng là những dòng sông thủy ngân. Tương truyền, khi còn sống, Tần Thủy Hoàng cho người xây dựng những con sông trong lăng mộ sống động giống như trên mặt đất. Thay vì sử dụng nước, những dòng sông trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có chứa thủy ngân. Theo ước tính của các chuyên gia, lượng thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có thể lên tới 100 tấn. Với hàm lượng thủy ngân lớn như vậy, bất cứ người nào tiếp xúc trong thời gian nhất định có thể dễ dàng mất mạng. Cũng chính vì điều này mà cho đến nay giới chuyên gia vẫn chưa thể khám phá toàn bộ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vì những nguy hiểm chết người mà lượng thủy ngân lớn trên có thể gây ra cho con người khi tiếp xúc. Liên quan đến vấn đề này, nhiều người tò mò không biết lượng lớn thủy ngân tại nơi an nghỉ Tần Thủy Hoàng đến từ đâu. Các chuyên gia cho biết thủy ngân được người Trung Quốc thời xưa khai thác chủ yếu từ khoáng vật cinnabar (HgS) (thường được gọi là chu sa). Người cung cấp số thủy ngân lớn như trên cho Tần Thủy Hoàng được suy đoán có thể là Ba Thanh - nữ thương nhân giàu có được ông hoàng này hết sức coi trọng. Ba Thanh sở hữu một mỏ khoáng sản chu sa lớn. Vì vậy, các chuyên gia suy đoán nữ thương nhân này có thể chính là người cung cấp khoảng 100 tấn thủy ngân cho việc bố trí cạm bẫy trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Video: Bí mật những người dựng đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng (nguồn: 24h Tin tức).

