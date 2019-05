Tiết lộ cực sốc bệnh tật của danh họa Leonardo da Vinci

Theo bài viết đăng tải trên Journal of the Royal Society of Medicine, các bác sĩ Italy cho biết danh họa Leonardo da Vinci bị tổn thương thần kinh khiến khả năng vẽ bị cản trở. Trước đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng danh họa thiên tài da Vinci bị liệt nửa người bên phải do đột quỵ nên dẫn tới suy nhược bàn tay. Để đưa ra kết luận trên, nhóm chuyên gia do bác sĩ Davide Lazzeri, chuyên gia phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ tại Bệnh viện Villa Salaria ở Rome đứng đầu tiến hành phân tích 2 tác phẩm nghệ thuật. Một trong số này là bức chân dung vẽ Leonardo da Vinci do họa sĩ Giovanni Ambrogio Figino thực hiện. Bức tranh của Figino vẽ cánh tay phải của da Vinci được giấu sau vải áo và bàn tay co cứng. "Thay vì mô tả bàn tay nắm chặt điển hình do đột quỵ, bức tranh này gợi ý tình trạng liệt dây thần kinh trụ hay còn gọi là bệnh bàn tay vuốt trụ", bác sĩ Lazzeri giải thích. Tác phẩm nghệ thuật thứ hai được các bác sĩ xem xét là bản khắc tái hiện hình ảnh họa sĩ da Vinci đang chơi lira da braccio. Đây là một nhạc cụ thời Phục Hưng hơi giống violin đòi hỏi sự phối hợp của cả tay trái lẫn tay phải. Các chuyên gia không tìm thấy bất cứ báo cáo nào cho thấy họa sĩ da Vinci có sự suy giảm vận động khác hay suy giảm nhận thức. Điều này có nghĩa là ông không bị đột quỵ mà khả năng cao là bị liệt dây thần kinh trụ. Dây thần kinh trụ chạy từ vai đến ngón út quản lý gần như tất cả các cơ tay bên trong liên quan đến vận động tinh. Một cú ngã hay tổn thương ở bắp tay cũng có thể dẫn đến liệt dây thần kinh trụ. Với phát hiện này, bác sĩ Lazzeri cho rằng căn bệnh trên có thể giải thích lý do họa sĩ thiên tài này có nhiều bức tranh chưa hoàn thiện, bao gồm cả kiệt tác Mona Lisa trưng bày ở bảo tàng Louvre được nhiều người biết đến. Mời độc giả xem video: Hé lộ chân dung đích thực nàng Mona Lisa qua xét nghiệm ADN (nguồn: VTC14).

Theo bài viết đăng tải trên Journal of the Royal Society of Medicine, các bác sĩ Italy cho biết danh họa Leonardo da Vinci bị tổn thương thần kinh khiến khả năng vẽ bị cản trở. Trước đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng danh họa thiên tài da Vinci bị liệt nửa người bên phải do đột quỵ nên dẫn tới suy nhược bàn tay. Để đưa ra kết luận trên, nhóm chuyên gia do bác sĩ Davide Lazzeri, chuyên gia phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ tại Bệnh viện Villa Salaria ở Rome đứng đầu tiến hành phân tích 2 tác phẩm nghệ thuật. Một trong số này là bức chân dung vẽ Leonardo da Vinci do họa sĩ Giovanni Ambrogio Figino thực hiện. Bức tranh của Figino vẽ cánh tay phải của da Vinci được giấu sau vải áo và bàn tay co cứng. "Thay vì mô tả bàn tay nắm chặt điển hình do đột quỵ, bức tranh này gợi ý tình trạng liệt dây thần kinh trụ hay còn gọi là bệnh bàn tay vuốt trụ", bác sĩ Lazzeri giải thích. Tác phẩm nghệ thuật thứ hai được các bác sĩ xem xét là bản khắc tái hiện hình ảnh họa sĩ da Vinci đang chơi lira da braccio. Đây là một nhạc cụ thời Phục Hưng hơi giống violin đòi hỏi sự phối hợp của cả tay trái lẫn tay phải. Các chuyên gia không tìm thấy bất cứ báo cáo nào cho thấy họa sĩ da Vinci có sự suy giảm vận động khác hay suy giảm nhận thức. Điều này có nghĩa là ông không bị đột quỵ mà khả năng cao là bị liệt dây thần kinh trụ. Dây thần kinh trụ chạy từ vai đến ngón út quản lý gần như tất cả các cơ tay bên trong liên quan đến vận động tinh. Một cú ngã hay tổn thương ở bắp tay cũng có thể dẫn đến liệt dây thần kinh trụ. Với phát hiện này, bác sĩ Lazzeri cho rằng căn bệnh trên có thể giải thích lý do họa sĩ thiên tài này có nhiều bức tranh chưa hoàn thiện, bao gồm cả kiệt tác Mona Lisa trưng bày ở bảo tàng Louvre được nhiều người biết đến. Mời độc giả xem video: Hé lộ chân dung đích thực nàng Mona Lisa qua xét nghiệm ADN (nguồn: VTC14).