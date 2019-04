Thời điểm chắc chắn thăng quan phát tài, bùng nổ dữ dội của 12 con giáp

Tuổi Tý: Người tuổi Tý vào năm Thìn và năm Mùi mọi việc đặc biệt thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng thành công, gặp hung hóa cát, sự nghiệp và thu nhập đều tăng nhanh đột biến. Tuổi Sửu: Năm Tý và năm Tỵ là thời điểm vạn sự thuận lợi, trăm sự hanh thông, sự nghiệp thành công, tiền vào như nước của con giáp tuổi Sửu. Tuổi Dần: Vào năm Sửu, năm Ngọ và năm Tuất, người tuổi Dần sẽ liên tiếp nhận được tin vui về công việc, tình cảm và thu nhập. Vào những năm này, người tuổi Dần sẽ có cơ hội tăng chức, tăng lương và không cần lo lắng về tiền bạc. Tuổi Mão: Người tuổi Mão gặp năm Tý và năm Mão sẽ được Phúc tinh soi chiếu, trăm sự cát tường, vạn sự thuận lợi, kinh doanh làm ăn phát đạt. Tuổi Thìn: Vào năm Sửu và năm Dậu, người tuổi Thìn làm việc gì cũng thuận lợi, thành công và luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn. Tuổi Tỵ: Năm Tý là năm tài vận vượng phát, kinh doanh hồng phát, tiền bạc dồi dào của người tuổi Tỵ. Còn năm Hợi lại là năm vạn sự như ý của con giáp này. Tuổi Ngọ: Năm Ngọ và năm Mùi là thời điểm tài vận phát, giàu sang phú quý, thăng quan tiến chức của người tuổi Ngọ. Tuổi Mùi: Vào năm Tý và năm Mùi, do bước vào đại vận nên người tuổi Mùi kinh doanh hồng phát, sự nghiệp thăng tiến, vạn sự như ý và không phải lo lắng về tiền bạc. Tuổi Thân: Người tuổi Thân vào năm Tý và năm Thìn vô cùng may mắn trong mọi mặt của cuộc sống, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thu nhập tăng nhanh như diều gặp gió, chuyện tình cảm êm ấm, thuận hòa. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu vào năm Dần công việc kinh doanh phát đạt, lợi nhuận thu về nhiều không kể xiết, hễ cứ đầu tư kinh doanh hay làm bất cứ việc gì cũng đều có được thu nhập không nhỏ. Còn vào năm Tỵ, thì moi việc của con giáp này đều suôn sẻ, thuận lợi và may mắn. Tuổi Tuất: Năm Mão và năm Ngọ là thời điểm người tuổi Mão được cát tinh soi chiếu nên vạn sự như ý, tài vận hanh thông và có thể tậu được xe sang mua nhà biệt thự. Tuổi Hợi: Năm Sửu và năm Mùi là thời điểm tiền chất đầy két, vàng tràn ngập tủ của người tuổi Hợi. Con giáp này nên tận dụng hết những cơ hội tốt tại thời điểm trên để tạo đà thăng tiến cho tương lai. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

