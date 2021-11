Thất bại ê chề nhất của hải quân Anh đầu thế kỷ 20

1/11/1914, một hạm đội của Hải quân Hoàng gia Anh đã bị hải quân Đức “nghiền nát” trong trận Coronel. Sự kiện này được xem là thất bại tồi tệ nhất của hải quân Anh trong hơn một thế kỷ. Ngược dòng thời gian, Thế chiến I nổ ra tại châu Âu lục địa vào tháng 8/1914, và chỉ trong vòng vài tháng, chiến sự đã lan nhanh khắp các vùng biển toàn cầu tới tận Nam Mỹ. Từng đóng quân tại Tây Thái Bình Dương, gần Trung Quốc, Hải đội Đông Á của Đức dưới quyền chỉ huy của Phó Đô đốc Maximilian von Spee đã được lệnh di chuyển tới Chile sau khi Nhật Bản tham gia vào Thế chiến ngày 22/8. Nước Chile trung lập, với nhóm người nhập cư gốc Đức chiếm tỉ lệ đáng kể trong dân số, đồng thời là nguồn cung than, sẽ là căn cứ an toàn hơn để phát động các cuộc tấn công chống lại tàu thương mại của Anh. Sau hai tháng hành trình, đội tàu của Spee vượt qua một số lượng lớn các tàu Nhật, Anh và Australia rồi chạm trán hạm đội Anh do Sir Christopher Cradock chỉ huy vào chiều tối ngày 1/11/1914. Đội tàu Đức, với các tàu mới hơn, nhẹ hơn đã nhanh chóng chiếm ưu thế, và bắt đầu tấn công vào lúc 7 giờ tối. Tàu chỉ huy của Cradock, chiếc Good Hope, đã bị tấn công trước khi thủy thủ đoàn trên đó kịp đáp trả và chìm trong vòng nửa giờ. Chiếc Monmouth cũng chìm theo hai giờ sau đó, sau khi cố gắng rút lui và bị đánh chìm bởi tàu tuần dương hạng nhẹ Nurnberg. Khoảng 1.600 người Anh, bao gồm cả Cradock, thiệt mạng cùng với hai con tàu. Chỉ có chiếc Glasgow của Anh kịp thoát khỏi cuộc chiến và chạy trốn về phía Nam để cảnh báo một tàu khác của Cradock, chiếc Canopus, đóng tại Quần đảo Falkland, rất gần Spee. Để phục thù cho trận Coronel, người Anh đã cử hai tàu tuần dương chiến đấu, Inflexible và Invincible, từ Hải đội Chiến ở Biển Bắc. Hai tàu này đến Falklands vào ngày 7/12 và cuộ chiến nổ ra một ngày sau đó. Bốn tàu Đức đã bị đánh chìm, gồm cả tàu chỉ huy của Spee, chiếc Scharnhorst. 2.100 thủy thủ quân nhân Đức thiệt mạng, trong đó có Spee và hai con trai của ông, Otto và Heinrich. Đến cuối năm 1914, mối đe dọa từ tàu tuần dương Đức đối với các tuyến vận chuyển thương mại của Anh gần như đã bị loại bỏ. Suốt thời kỳ sau đó, vũ khí chủ đạo của Đức trên biển là tàu ngầm U-boat. Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.

