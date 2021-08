Tháng cô hồn ám ảnh, mua vàng, tậu xe có “rước họa vào thân"?

Hạn chế đi đêm: Theo dân gian, ban đêm là lúc ma tủy lộng hành, dễ bị ma quỷ quấy nhiễu, làm hại. Đặc biệt tháng 7 cô hồn càng cần hạn chế việc ra đường vào ban đêm. Ngoài ra, nhớ không được gọi lớn tên của người khác vào ban đêm, kẻo ma quỷ nghe thấy sẽ đi theo, gây hại. Không tùy tiện đốt vàng mã: Đây là một phong tục lâu đời với mong muốn các âm hồn khi qua thế giới bên kia sẽ nhận được tiền vàng, cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, việc đốt vàng mã trong tháng cô hồn cần hết sức cẩn thận kẻo bị ma quỷ đói nhận ra, đi theo và gây hại. Đừng phơi quần áo vào ban đêm: Theo quan niêm dân gian, tháng 7 cô hồn âm khí cực kỳ mạnh. Việc phơi quần áo vào ban đêm sẽ là cơ hội để ma quỷ có thể “mượn” quần áo, khiến chủ nhân gặp chuyện không may, đau ốm, xui xẻo liên tục. Đừng nhổ lông chân: Người xưa có câu “Một cọng lông chân, trấn ba con quỷ”. Người càng có nhiều lông chân thì càng có vía mạnh, không ma quỷ nào dám đến gần. Do đó, đừng nhổ, cạo lông chân vào những ngày này. Không nhặt tiền rơi trên đường: Không nên nhặt tiền rơi trên đường vì đây có thể là tiền cúng ma quỷ nhằm mua chuộc chúng tránh xa con người. Ai động vào những tờ tiền này chẳng khác nào đem tai họa về nhà. Đi qua nơi vắng vẻ không được quay đầu lại: Vào tháng cô hồn, khi đi qua nơi vắng vẻ đừng quay đầu lại. Đây là cơ hội để ma quỷ trêu chọc bạn. Không nên bơi lội: Bạn không nên bơi lội vào tháng cô hồn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị ma quỷ vui đùa cùng và dễ xảy ra những chuyện không hay. Không nên mua gương, kính: Theo dân gian, gương giống như cánh cửa kết nối với địa ngục, mua gương tháng này dễ dàng bị ám ảnh bởi hình ảnh ma quỷ trong gương. Mua gương hay kính mà quá trình vận chuyển hay lắp đặt mà không may bị vỡ thì đó là điềm báo xui xẻo. Không nên mua nhà: Ma quỷ, vong hồn không được thờ cúng hay lùng sục trong tháng cô hồn và thường trú ẩn ở những nơi không có người ở. Việc mua nhà thời điểm này có thể sẽ khiến cuộc sống bị đảo lộn vì bị ma quỷ trong căn nhà quấy rối, trêu chọc. Không nên mua xe ô tô: Theo người xưa, trong tháng cô hồn, các vong hồn “chết đường chết chợ” lưu lạc vất vưởng ngoài đường. Nếu cần mua xe gấp thì nên cân nhắc kỹ, cúng xe cũng là điều nên làm trong tháng này. Không nên mua vàng: Người xưa cho rằng, việc mua vàng trong tháng này báo hiệu cho ma quỷ biết rằng bạn giàu có và sẽ bám lấy bạn để quấy rối, bắt buộc bạn phải làm lễ cúng khấn, dâng lễ vật để được yên ổn. Không nên mua quần áo: Theo người xưa, mua quần áo tháng cô hồn dễ bị vong mượn để mặc, vì vong không được thờ cúng cẩn thận, thiếu thốn mọi thứ. Vì vậy, hãy tránh mua quần áo trong ngày này. Tuy nhiên, những kiêng kỵ nêu trên cũng chỉ là quan niệm dân gian, được truyền miệng qua nhiều đời và đúc rút thành kinh nghiệm mang tính tham khảo. Vì vậy, cũng không nên vì quá tin vào những quan niệm truyền miệng mà trở nên mê tin, kiêng kỵ thái quá. Cuộc sống đều do mỗi cá nhân quyết định. "Đức năng thắng số", vì vậy, cuộc sống tốt đẹp hay không hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn và quyết định của mỗi người, không phải chỉ phụ thuộc vào những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch. Mời độc giả xem video:Khách sạn 5 sao ở Việt Nam thuộc về ai?. Nguồn: VTV24.

