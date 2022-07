Tháng 7 cô hồn: 10 điều không thể không làm để trừ tà, rước lộc

Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cho rằng, con người bao gồm hai phần là hồn và xác. Khi con người mất đi, phần hồn vẫn tồn tại, có người thì được đầu thai khiếp khác hay có người thì bị đầy xuống địa ngục, làm ma đói quỷ đói quấy nhiễu dương gian. Hàng năm, người Việt cúng cô hồn kéo dài suốt tháng 7 âm lịch, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng, tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa,… đều tránh tháng 7. Vậy những việc nào nên làm trong tháng cô hồn? 1. Nên sắp xếp thời gian đi thăm mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay trong trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt. Vì trong tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người Âm. 2. Hạn chế sát sinh các con vật. Đặc biệt không ăn thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, rắn, cá chép trong tháng 7 âm này. 3. Dù có kinh doanh hay không kinh doanh thì cũng nên cúng xe ô tô trong tháng này. 4. Trước khi dọn đồ cúng cô hồn, nếu có những người tranh nhau giật đồ cúng trong tay mà bạn chưa kịp thắp nhang khấn vái, thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng khỏi tay, chớ giật lại mà rước họa vào thân. Bởi có người chầu chực để giật khi bạn chưa làm lễ cúng có nghĩa là tín hiệu tốt. 5. Nên ăn chay trong tháng cô hồn để tránh điềm dữ. 6. Tháng cô hồn nên làm lễ cúng các cô hồn vào bất cứ ngày nào trong tháng, đặc biệt là ngày mùng 2 hoặc 16 âm lịch để tỏ lòng thành của chính mình. 7. Nên đi chùa chiền, nhà thờ cầu để xin sức khỏe, cầu bình an, cầu siêu… 8. Nên cứu người khi gặp nguy cấp để mang lại may mắn cho bản thân và gia đình. 9. Nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay trong mối quan hệ bạn bè, đối tác. 10. Sau ngày 17 âm và vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng hỗn hợp ngũ vị hương được nấu từ 5 loại hương thơm của Hồi khô, quế khô, xả, hương nhu, mùi thơm (hoặc lá bưởi) kết hợp rượu ngâm gừng (ngâm ít nhất 5 ngày) để thanh tẩy hoàn toàn, cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở.

