Thần Phật ưu ái, 4 con giáp "tiền rơi vỡ đầu" đúng tết Kỷ Hợi 2019

Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng phản ứng rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Trong năm Kỷ Hợi đặc biệt là trong dịp tết âm lịch do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận. Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Dậu độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc cho con giáp này. Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn bước vào năm Kỷ Hợi được Tài Tinh là “Thái Tuế” phù hộ nên tài vận rất hanh thông nên tài vận vượng, sự nghiệp phát, thu nhập tăng lên gấp ba gấp bốn. Ngoài ra trong dịp tết âm lịch Kỷ Hợi 2019, con giáp này còn được cát tinh “Thiên Đức”, “Phúc Đắc” nên mọi việc đều được cải thiện. Cát tinh “Thiên Đức” là sao mang lại lộc quý nhân, được cát tinh phù hộ người tuổi Thìn ắt có quý nhân giúp đỡ nên tài vận vô cùng may mắn. Con giáp này có thể bỏ tiền ra chơi xổ số hoặc mang tiền đi đầu tư, chắc chắn sẽ thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuổi Tuất: Ngũ hành địa chi của người tuổi Tuất là Thổ, mà năm Kỷ Hợi lại là năm “Thủy” tạo nên cục diện “Thủy Khắc Thổ Sinh Tài” nên tài lực của con giáp này trong năm mới sẽ có sự tăng trưởng to lớn Trong dịp tết âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội nhận được những khoản tiền lớn ngoài thu nhập chính như những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư bên ngoài hay những giải thưởng có giá trị lớn khi tham gia bốc thăm trúng thưởng hoặc tiền thưởng tết được tăng lên gấp ba, gấp bốn. Tuổi Mùi: Năm mới Kỷ Hợi, người tuổi Mùi là một trong những con giáp có tài vận vượng phát nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này với lưu niên Kỷ Hợi tạo thành cục diện “ Tam Hợp Quý Nhân” nên vận thế cả năm luôn suôn sẻ. Hơn nữa do có Tài Tinh là Thái Tuế nên tài vận vô cùng vượng phát. Trong dịp tết âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có tiền thưởng tết nhiều gấp ba, gấp bốn người khác do những nỗ lực trong công việc và đặc biệt sẽ luôn gặp may mắn khi tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng phản ứng rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Trong năm Kỷ Hợi đặc biệt là trong dịp tết âm lịch do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận. Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Dậu độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc cho con giáp này. Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn bước vào năm Kỷ Hợi được Tài Tinh là “Thái Tuế” phù hộ nên tài vận rất hanh thông nên tài vận vượng, sự nghiệp phát, thu nhập tăng lên gấp ba gấp bốn. Ngoài ra trong dịp tết âm lịch Kỷ Hợi 2019 , con giáp này còn được cát tinh “Thiên Đức”, “Phúc Đắc” nên mọi việc đều được cải thiện. Cát tinh “Thiên Đức” là sao mang lại lộc quý nhân, được cát tinh phù hộ người tuổi Thìn ắt có quý nhân giúp đỡ nên tài vận vô cùng may mắn. Con giáp này có thể bỏ tiền ra chơi xổ số hoặc mang tiền đi đầu tư, chắc chắn sẽ thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuổi Tuất: Ngũ hành địa chi của người tuổi Tuất là Thổ, mà năm Kỷ Hợi lại là năm “Thủy” tạo nên cục diện “Thủy Khắc Thổ Sinh Tài” nên tài lực của con giáp này trong năm mới sẽ có sự tăng trưởng to lớn Trong dịp tết âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội nhận được những khoản tiền lớn ngoài thu nhập chính như những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư bên ngoài hay những giải thưởng có giá trị lớn khi tham gia bốc thăm trúng thưởng hoặc tiền thưởng tết được tăng lên gấp ba, gấp bốn. Tuổi Mùi: Năm mới Kỷ Hợi, người tuổi Mùi là một trong những con giáp có tài vận vượng phát nhất trong số 12 con giáp. Con giáp này với lưu niên Kỷ Hợi tạo thành cục diện “ Tam Hợp Quý Nhân” nên vận thế cả năm luôn suôn sẻ. Hơn nữa do có Tài Tinh là Thái Tuế nên tài vận vô cùng vượng phát. Trong dịp tết âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có tiền thưởng tết nhiều gấp ba, gấp bốn người khác do những nỗ lực trong công việc và đặc biệt sẽ luôn gặp may mắn khi tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).