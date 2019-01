Con giáp nào được Tài tinh ân sủng, giàu sang hoành tráng nhất năm 2019?

Tuổi Tý: Trong năm mới Kỷ Hợi, người tuổi Tý không có Tài Tinh tương trợ nên muốn làm giàu, kiếm tiền thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Người tuổi Tý có thể dùng trí thông minh, tài hoa của bản thân để tạo lập kế hoạch để tìm kiếm các cơ hội. Điều đáng mừng là năm Kỷ Hợi là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho sự phát triển của con giáp này. Tuổi Sửu: Do được Tài tinh tương trợ nên việc cầu tài của người tuổi Sửu có phần dễ dàng hơn. Năm Kỷ Hợp là năm tài vận vượng phát, tài chính vững vàng của con giáp này. Tuổi Dần: Tài vận trong năm mới của người tuổi Dần không khởi sắc cũng không xuống dốc và cũng không có Tài Tinh phù trợ nên con giáp này nên dựa vào việc “giữ tài” tức là nên biết tiết kiệm và tăng cường việc tích lũy. Tuổi Mão: Giống như tuổi Tý, người tuổi Mão trong năm mới cũng không có Tài Tinh tương trợ nhưng con giáp này lại tao thành cục diện tương hợp với Thái Tuế nên lộc quý nhân sẽ rất vượng. Do đó, sự nghiệp của người tuổi Mão vô cùng phát triển mang lại nguồn thu nhập không nhỏ. Tuổi Thìn: Tài vận của người tuổi Thìn trong năm Kỷ Hợi rất tốt, được cát tinh Tử Vi, Long Đức, Hồng Loan phù hộ nên vận quý nhân vượng, có lợi cho sự nghiệp và tài vận. Chỉ cần nắm bắt cơ hội chắc chắn thành công trong sự nghiệp và rủng rỉnh về tiền bạc. Tuổi Tỵ: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Tỵ được cát tinh Dịch Mã và Nguyệt Không soi chiếu nên đại cát đại lợi và thích hợp cho việc đi xa cầu tài. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ trong năm mới Kỷ Hợi sẽ được cát tinh Nguyệt Đức soi chiếu nên sẽ được quý nhân giúp đỡ trong mọi mặt của cuộc sống đặc biệt là về tài vận nên sẽ không phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Tuổi Mùi: Năm Kỷ Hợi, vận sự nghiệp của người tuổi Mùi vô cùng hanh thông thuận lợi nên giúp cho thu nhập của con giáp này không những ổn định mà còn tăng lên rất nhiều. Tuổi Thân: Năm mới Kỷ Hợi, các mối quan hệ của người tuổi Thân sẽ mang lại vô số cơ hội tốt đẹp cho con giáp này, đặc biệt các mối quan hệ với người khác giới sẽ mang lại những khoản thu nhập lớn bất ngờ. Tuổi Dậu: Trong năm Kỷ Hợi do có Tài Tinh tương trợ nên người tuổi Dậu gặp rất nhiều thuận lợi trong việc cầu tài, kinh doanh, đầu tư, buôn bán. Việc kiếm tiền đối với con giáp này vô cùng dễ dàng. Tuổi Tuất: Vận thế trong năm Kỷ Hợi của người tuổi Tuất rất tốt, đồng thời được cát tinh Thái Dương và Thiên Hỉ soi chiếu nên công việc thăng tiến nhanh chóng mang lại những khoản thu nhập kếch xù. Tuổi Hợi: Năm Kỷ Hợi là năm tuổi nên người tuổi Hợi bước vào cục diện “trực tọa Thái Tuế” đồng thời cũng vấp phải cục diện “Hợi Hợi Tự Hình” nên mọi việc trong cuộc sống không suôn sẻ, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hai nên “thủ tài” , tiết kiệm tiền bạc là cách thức giữ tiền tốt nhất trong năm này của người tuổi Hợi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

