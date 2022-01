Thần đồng tiên tri Ấn Độ: "Thế giới năm 2022 khủng hoảng vì Omicron"?

Mới đây, trên kênh Youtube có hơn 1 triệu người đăng kí của mình, thần đồng tiên tri người Ấn Độ đã đăng tải một video với tiêu đề “Omicron - Risks, Benefits and the Future of COVID-19” (Omicron: Rủi ro, Lợi ích và Dự báo về COVID-19).