Thảm kịch của gia tộc nổi tiếng làng đấu vật nước Mỹ

Fritz Von Erich là một trong những tay vật nổi tiếng nhất nước Mỹ, từng được mệnh danh là “người thép”. Gia tộc của ông cũng là một gia tộc bất hạnh với nhiều câu chuyện tang tóc được lưu truyền. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Fritz trưởng thành trong môi trường vô cùng gian khổ. Chính sự gian khổ hồi niên thiếu đã tôi luyện cho con người thép vốn rất có năng khiếu với môn đấu vật này. Năm 1963, Fritz đã đánh bại đối thủ nặng ký của mình và trở thành nhà vô địch của Liên đoàn vật quốc tế (NWA). Bắt đầu từ đó, ông chính thức bước lên thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Không chỉ là một võ sĩ xuất chúng, Fritz còn là một người rất thông minh và giỏi kinh doanh. Năm 1966, Công ty đấu vật WCWA đã tuyển ông về làm giám đốc. Dưới sự quản lý của ông, WCWA mới đầu chưa hề có tiếng đã trở thành Công ty đấu vật chính của nước Mỹ vào năm 1986. Trái ngược với sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của gia tộc Von Erich lại phải gánh chịu những bất hạnh khủng khiếp. Ông có 6 người con trai. Trừ người con cả chết đuối khi 7 tuổi, 5 người con còn lại đều đi theo sự nghiệp của cha. Và cuộc đời của 4 người trong số họ chìm trong bi kịch. Đầu tiên là người con trai thứ 3 của ông, David Von Erich, người được mệnh danh là “Hoa hồng vàng Texas”. Trong một trận đấu anh đã bị xử thua một cách đầy tranh cãi. Điều này đã khiến David chán nản và lệ thuộc vào heroin. David mất đột ngột ở tuổi 26 mà nguyên nhân được cho là do sốc thuốc. Kerry, người con thứ 4 của Fritz được mệnh danh là “Cơn lốc Texas”, là người thành công nhất trong số 6 anh em nhà Von Erich với kỹ thuật vượt xa cha mình trước đây. Thế nhưng, Kerry cũng gục ngã trước ma túy. Anh thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe máy năm 1993 sau khi hít heroin quá liều. Người con thứ 5 của Fritz là Mike Von Erich sau ca phẫu thuật cánh tay, đã không thể gượng dậy vì bệnh tật dày vò. Đến năm 1987 Mike thiệt mạng vì dùng quá liều thuốc giảm đau. Còn người thứ 6, Chris không phải là một người có tài năng và không giành được thành công nào sau nhiều năm chinh chiến trên các sàn đấu vật. Do quá chán nản, vào năm 1991 Chris đã tự sát. Trong 6 người con của dòng họ Von Erich, chỉ có người con thứ 2 là là Kevin thoát được “lời nguyền” chết chóc. Ông giành được một số danh hiệu trên sới vật, nhưng không thể nào đạt được tầm vóc như người cha. Trong khi đó, bản thân Fritz Von Erich sau những cú sốc gia đình ngày càng trở nên tiều tụy và ốm đau. Công ty WCWA do ông gây dựng buộc phải đóng cửa vào thập kỷ 1990 do làm ăn thua lỗ. Năm 1997, Fritz qua đời vì bệnh ung thư. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

