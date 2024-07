Thảm họa khủng khiếp đã xảy ra từ giấc mơ tiên tri của 22 người

Một số người trên thế giới có những giấc mơ tiên tri về những thảm kịch sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, rất hiếm khi có nhiều người cùng có giấc mơ tiên tri về một sự kiện tồi tệ. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất về việc này là thảm kịch xảy ra tại ngôi làng Aberfan ở Anh. Vào sáng ngày 21/10/1966, sau cơn mưa lớn nhiều ngày, một vụ sạt lở kinh khủng đã diễn ra khiến nửa triệu tấn chất thải từ mỏ than trút xuống trường tiểu học Pantglas. Hậu quả là 144 người thiệt mạng (bao gồm 139 học sinh và 5 giáo viên). Thảm kịch tồi tệ này xảy ra do lỗi của con người. Cụ thể, làng Aberfan nổi tiếng là nơi chuyên khai thác than. Đống bùn thải than khổng lồ được đổ về một chỗ suốt nhiều năm. Vị trí nơi tập kết bùn thải là ngay phía trên trường Pantglas. Dù giới chức địa phương nhiều lần liên lạc với Ủy ban Than Quốc gia (NCB), nơi điều hành mỏ Merthyr Vale Colliery gần làng Aberfan để cảnh báo mối lo ngại sẽ xảy ra thảm họa vì đống bùn thải khổng lồ trên nhưng không được chú ý. Theo đó, thảm kịch tồi tệ đã xảy đến với 144 người tại làng Aberfan năm 1966. Một điều khó tin là trước khi xảy ra thảm kịch tại trường Pantglas ở làng Aberfan, ít nhất 22 người nằm mơ và nhìn thấy một thảm kịch sẽ xảy ra. Trong số này có cha của một bé gái thiệt mạng trong thảm kịch tồi tệ trên. Ông chia sẻ rằng đã nằm mơ thấy ngôi trường tiểu học mà con gái theo học bị xóa sổ. Một phụ nữ khác kể rằng nằm mơ thấy một ngôi trường bị vùi lấp do sạt lở. Nạn nhân trong thảm kịch hầu hết là trẻ em. Những người có giấc mơ tiên tri trên không thể ngờ rằng những điều họ nhìn thấy trong giấc mơ thực sự xảy ra. video: Vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris đã được tiên tri từ trước (nguồn: Vietnamnet)

