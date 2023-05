Thăm ba đại danh thắng nức tiếng trời Nam ở Hà Tiên

1. Nằm bên bờ biển thuộc địa phận phường Pháo Đài của thành phố Hà Tiên, bãi biển Mũi Nai là một bãi biển nổi tiếng của vùng Tây Nam Bộ. Tên gọi bãi biển này gắn với một truyền thuyết kỳ thú. Tương truyền, từ thuở xa xưa, vùng đất này là mênh mông nước và trời, có một chú nai con thuộc giống nai thần hay ra uống nước. Rồi một ngày, mải say sưa ngắm cảnh nên không kịp trở về rừng, bỗng dưng, biển trời nổi sóng, chú nai con hoá thành tảng núi đá bên mép biển khơi… Bãi biển Mũi Nai không rộng nhưng lại êm đềm và thoai thoải, sóng không to, khí hậu ôn hoà, có thể tắm gần như quanh năm. Đặc biệt, cát biển Mũi Nai có màu nâu sậm, khi những làn sóng chồm lên quyện vào cát, một màu đen nhánh hiện lên thật lạ lùng. Do quay về hướng Tây nên Mũi Nai là một trong số ít các bãi biển lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn ở Việt Nam. Hiện nay nơi đây đã được xây dựng thành khu du lịch hiện đại với nhiều công trình phục vụ du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. 2. Nằm tại xã biên giới Mỹ Đức của thành phố Hà Tiên, Thạch Động là thắng cảnh gắn liền với truyền thuyết Thạch Sanh giết đại bàng nổi tiếng trong văn hóa dân gian Việt Nam. Vể tổng quan, đây là một ngọn núi đá vôi dựng đứng như tòa tháp, cao gần 100 mét so với mặt nước biển. Trong lòng Thạch Động là một hệ thống hang động kỳ ảo, nơi tọa lạc chùa Tiên Sơn do dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 41 xây dựng năm 1790, thời kỳ Mạc Thiên Tích làm Tổng trấn xứ Hà Tiên. Trong truyện Thạch Sanh, Thạch Động là hang đại bàng tinh, nơi chàng Thạch Sanh thâm nhập để giết đại bàng giải cứu công chúa và con vua Thủy Tề. Tầng trên của hang có một khối thạch nhũ nhô ra, được ví như đầu con đại bàng khổng lồ đang quặp công chúa. Hang còn có một nhánh ăn sâu xuống lòng đất và thông ra biển, tương truyền là nơi Thạch Sanh đi gặp vua Thủy Tề. 3. Nằm ở phường Bình San ở khu vực nội đô thành phố Hà Tiên, núi Bình San có độ cao hơn 50 mét, vừa là thắng cảnh đẹp, vừa là địa danh có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển mảnh đất Hà Tiên. Ngọn núi này chính là nơi an nghỉ của dòng họ Mạc, dòng họ có công đầu trong việc khai phá mảnh đất Hà Tiên xưa. Do trên núi có lăng mộ bề thế của Mạc Cửu và các thành viên khác trong họ Mạc nên núi Bình San còn được gọi là núi Lăng. Đi vào sử sách với cái tên "Bình San điệp thúy" (tiêu đề một bài thơ của Mạc Thiên Tứ, nghĩa là "quả núi như bức bình phong, màu xanh trập trùng), ngọn núi này có đỉnh bằng phẳng, được bao phủ bởi một thảm cây cối xanh tươi, tạo một cảm giác rất yên bình cho những ai có dịp ghé thăm. Xin được đọc lại một đoạn trong bài thơ "Bình San điệp thúy" (bản chữ Nôm): Một bước càng thêm một thú yêu,

Lằn cây vít đá vẽ hay thêu?

Mây tòng khói liễu, chồng rồi chập,

Đàn suối ca chim, thấp lại cao. Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.

