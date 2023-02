Té ngửa những lời "sấm truyền" sai toàn tập của bà lão mù Vanga

1. Đại dịch Ebola: Năm 2014, đại dịch Ebola bắt đầu hoành hành ở châu Phi và lây lan sang 1 số quốc gia ở châu Á khiến cả nghìn người thiệt mạng. Nhiều người cho rằng dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga đã ứng nghiệm. Theo bà, chứng bệnh mưng mủ Ebola là do chiến tranh hóa học gây nên: "Năm 2014, phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học”. Tuy nhiên sau đó, các chuyên gia đã khẳng định nguyên nhân của bệnh dịch này hoàn toàn không phải do hóa học, mà là do chủng virus Ebola gây ra. Chính sự hoang mang của con người về dịch bệnh cũng như lịch sử tiên tri đúng đến ghê người của Vanga đã khiến mọi chuyện được thổi phồng lên một cách quá đáng. Trên thực tế, tiên đoán chỉ đúng 1 nửa và không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng tượng. 2. World Cup 1994: Trong bóng đá, nhà tiên tri mù lừng danh Vanga cũng từng dự đoán sai. Đó là vào vòng chung kết World Cup 1994, bà dự đoán 2 đội lọt vào trận chung kết bắt đầu băng chữ "B". Sự thật thì cho tới vòng bán kết, có 2 đội thỏa mãn điều kiện mà nhà tiên tri Vanga nêu ra, đó là Brazil và Bulgaria. Điều đặc biệt, cả 2 đội lại nằm ở 2 nhánh khác nhau và hoàn toàn có khả năng biến lời tiên tri của Vanga thành sự thật. Khi Brazil vượt qua Thụy Điển ở trận bán kết đầu tiên, rất nhiều người đã ngả mũ trước tài tiên đoán của Vanga. Nhưng khi Italia chiến thắng Bulgaria ở trận đấu còn lại, dự đoán của nhà tiên tri mù đã không thể biến thành sự thật. 3. Chiến tranh thế giới thứ 3: Năm 1978, bà Vanga từng dự đoán sẽ bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ ba, bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Nhà tiên tri mù cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên cớ cho một cuộc Chiến tranh thế giới bùng nổ vào năm 2010. Ban đầu, nó sẽ là những cuộc chiến thông thường, sau đó sẽ trở thành chiến tranh hóa học và hạt nhân, trở thành thảm họa trên phạm vi toàn cầu, đe dọa sự sống của loài người. Trùng hợp vào tháng 12/2012, cả thế giới xôn xao trước thông tin Ngày tận thế, ngày mà cả nhân loại diệt vong. Do đó, nhiều người tin rằng điều này có thể ứng nghiệm với lời tiên tri của bà Vanga. Thế nhưng thực tế, không có bất cứ Ngày tận thế nào xảy ra vào cuối năm 2012. Chiến tranh vẫn nổ ra tại nhiều quốc gia trên thế giới nhưng Chiến tranh thế giới thứ ba hoàn toàn không xuất hiện cho đến tận bây giờ. >>>Xem thêm video: Bill Gates lại “trổ tài tiên tri”, lạc quan về tương lai nhân loại. Nguồn: Kienthucnet.

1. Đại dịch Ebola: Năm 2014, đại dịch Ebola bắt đầu hoành hành ở châu Phi và lây lan sang 1 số quốc gia ở châu Á khiến cả nghìn người thiệt mạng. Nhiều người cho rằng dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga đã ứng nghiệm. Theo bà, chứng bệnh mưng mủ Ebola là do chiến tranh hóa học gây nên: "Năm 2014, phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học”. Tuy nhiên sau đó, các chuyên gia đã khẳng định nguyên nhân của bệnh dịch này hoàn toàn không phải do hóa học, mà là do chủng virus Ebola gây ra. Chính sự hoang mang của con người về dịch bệnh cũng như lịch sử tiên tri đúng đến ghê người của Vanga đã khiến mọi chuyện được thổi phồng lên một cách quá đáng. Trên thực tế, tiên đoán chỉ đúng 1 nửa và không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng tượng. 2. World Cup 1994: Trong bóng đá, nhà tiên tri mù lừng danh Vanga cũng từng dự đoán sai. Đó là vào vòng chung kết World Cup 1994, bà dự đoán 2 đội lọt vào trận chung kết bắt đầu băng chữ "B". Sự thật thì cho tới vòng bán kết, có 2 đội thỏa mãn điều kiện mà nhà tiên tri Vanga nêu ra, đó là Brazil và Bulgaria. Điều đặc biệt, cả 2 đội lại nằm ở 2 nhánh khác nhau và hoàn toàn có khả năng biến lời tiên tri của Vanga thành sự thật. Khi Brazil vượt qua Thụy Điển ở trận bán kết đầu tiên, rất nhiều người đã ngả mũ trước tài tiên đoán của Vanga . Nhưng khi Italia chiến thắng Bulgaria ở trận đấu còn lại, dự đoán của nhà tiên tri mù đã không thể biến thành sự thật. 3. Chiến tranh thế giới thứ 3: Năm 1978, bà Vanga từng dự đoán sẽ bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ ba, bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Nhà tiên tri mù cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên cớ cho một cuộc Chiến tranh thế giới bùng nổ vào năm 2010. Ban đầu, nó sẽ là những cuộc chiến thông thường, sau đó sẽ trở thành chiến tranh hóa học và hạt nhân, trở thành thảm họa trên phạm vi toàn cầu, đe dọa sự sống của loài người. Trùng hợp vào tháng 12/2012, cả thế giới xôn xao trước thông tin Ngày tận thế, ngày mà cả nhân loại diệt vong. Do đó, nhiều người tin rằng điều này có thể ứng nghiệm với lời tiên tri của bà Vanga. Thế nhưng thực tế, không có bất cứ Ngày tận thế nào xảy ra vào cuối năm 2012. Chiến tranh vẫn nổ ra tại nhiều quốc gia trên thế giới nhưng Chiến tranh thế giới thứ ba hoàn toàn không xuất hiện cho đến tận bây giờ. >>>Xem thêm video: Bill Gates lại “trổ tài tiên tri”, lạc quan về tương lai nhân loại. Nguồn: Kienthucnet.