Tần Thủy Hoàng giúp phụ nữ trị chồng ngoại tình ra sao?

Tần Thủy Hoàng nổi danh sử sách là ông hoàng thống nhất 6 nước chư hầu thành một quốc gia Trung Hoa thống nhất. Sau khi thống nhất, ông cũng thi hành hệ thống luật pháp đồng nhất. Nhiều chuyên gia, học giả cho rằng, Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa với cách cai trị hung bạo, hà khắc. Thế nhưng, ông hoàng nhà Tần này ban hành một số điều luật có lợi cho phụ nữ. Trong số này, nổi tiếng nhất là việc Tần Thủy Hoàng cho phép phụ nữ có quyền lựa chọn kết hôn. Nếu người phụ nữ không chấp nhận hôn sự thì không ai có quyền ép buộc họ. Thêm nữa, người chồng không được phép ly hôn vợ nếu không nhận được sự đồng ý của đối phương. Nếu chồng tự ý ly hôn thì sẽ bị phạt nặng. Đặc biệt, Tần Thủy Hoàng ban hành một điều luật đặc biệt dành cho những phụ nữ "xử lý" chồng ngoại tình. Khi phát hiện chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, luật pháp cho phép người vợ giết chồng mà không phải đối mặt với bất cứ hình phạt nào. Với những luật lệ này, nhiều người cho rằng, Tần Thủy Hoàng đưa phụ nữ trở thành nhóm đối tượng có địa vị cao hơn nam giới. Không những vậy, phụ nữ cũng được pháp luật bảo vệ nhiều hơn so với những giai đoạn lịch sử khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, việc luật pháp nhà Tần cho phép người vợ giết chồng mà không bị xử tội dẫn đến việc nhiều bi kịch gia đình có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình trị an trong xã hội. Nguyên do là bởi khi người vợ có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của người chồng phản bội có thể khiến gia đình của nạn nhân đau khổ, oán thán, căm hận. Đây cũng là lý do vì sao sau khi nhà Tần diệt vong, nhà Hán xóa bỏ điều luật trên để không xảy ra tình trạng kẻ giết người có thể thoát tội. Mời độc giả xem video: Cà Mau: Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình. Nguồn: THĐT1.

Tần Thủy Hoàng nổi danh sử sách là ông hoàng thống nhất 6 nước chư hầu thành một quốc gia Trung Hoa thống nhất. Sau khi thống nhất, ông cũng thi hành hệ thống luật pháp đồng nhất. Nhiều chuyên gia, học giả cho rằng, Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa với cách cai trị hung bạo, hà khắc. Thế nhưng, ông hoàng nhà Tần này ban hành một số điều luật có lợi cho phụ nữ. Trong số này, nổi tiếng nhất là việc Tần Thủy Hoàng cho phép phụ nữ có quyền lựa chọn kết hôn. Nếu người phụ nữ không chấp nhận hôn sự thì không ai có quyền ép buộc họ. Thêm nữa, người chồng không được phép ly hôn vợ nếu không nhận được sự đồng ý của đối phương. Nếu chồng tự ý ly hôn thì sẽ bị phạt nặng. Đặc biệt, Tần Thủy Hoàng ban hành một điều luật đặc biệt dành cho những phụ nữ "xử lý" chồng ngoại tình. Khi phát hiện chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, luật pháp cho phép người vợ giết chồng mà không phải đối mặt với bất cứ hình phạt nào. Với những luật lệ này, nhiều người cho rằng, Tần Thủy Hoàng đưa phụ nữ trở thành nhóm đối tượng có địa vị cao hơn nam giới. Không những vậy, phụ nữ cũng được pháp luật bảo vệ nhiều hơn so với những giai đoạn lịch sử khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, việc luật pháp nhà Tần cho phép người vợ giết chồng mà không bị xử tội dẫn đến việc nhiều bi kịch gia đình có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình trị an trong xã hội. Nguyên do là bởi khi người vợ có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của người chồng phản bội có thể khiến gia đình của nạn nhân đau khổ, oán thán, căm hận. Đây cũng là lý do vì sao sau khi nhà Tần diệt vong, nhà Hán xóa bỏ điều luật trên để không xảy ra tình trạng kẻ giết người có thể thoát tội. Mời độc giả xem video: Cà Mau: Chồng đâm chết vợ vì nghi ngoại tình. Nguồn: THĐT1.