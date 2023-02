Tại sao Đường Tăng chọn Sa Tăng là người bảo vệ hành lý?

Trong Tây Du Ký, Sa Tăng là độ đề thứ 3 của Đường Tăng và được nhiều người nhớ đến với hình ảnh luôn gánh trên vai hành lý khiến nhiều người đặt tò mò. Tại sao Đường Tăng chỉ yên tâm giao hành lý cho Sa Tăng phụ trách MÀ không phải Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới? Được biết trong hành lý của 4 thầy trò Đường Tăng có 3 món bảo vật vô cùng giá trị là chiếc áo cà sa bằng gấm, chiếc bát xin cơm bằng vàng và văn bản thông quan. Về nguyên nhân của quyết định này, trước tiên phải nói tới đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vốn là nhân vật bản lĩnh lợi hại, thừa lòng gan dạ, luôn xông pha chọn những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Ngộ Không là lòng ham hư vinh. Không những thế, Tôn Ngộ Không còn từng đem chiếc áo cà sa quý của sư phụ ra khoe khoang khiến bảo vật này từng một lần bị đánh cắp. Do đó, chắc chắn Ngộ Không không phù hợp với vị trí bảo vệ hành lý này. Về Trư Bát Giới, nhị đồ đệ của Đường Tăng, ngoài thói xấu ham ăn và háo sắc, nhân vật này còn tham tiền, thấy vật quý khó kìm lòng. Việc này được thể hiện khi thầy trò Đường Tăng tới nước Ô Kê. Khi ấy, Tôn Ngộ Không đã nói dối rằng dưới giếng có bảo bối để lừa Bát Giới nửa đêm đi mò thi thể của quốc vương trong giếng. Không ngờ Bát Giới tin là thật, vì nổi lòng tham nên đã liều lĩnh nghe theo đại sư huynh. Như vậy, giao hành lý có bảo vật quý giá như áo cà ca và bát xin cơm vàng cho Bát Giới chắc chắn cũng khó mà an toàn. Trong 3 huynh đệ chỉ còn lại Sa Tăng là người phù hợp với vai trò này. Được biết, Sa Tăng vốn là yêu quái sông Lưu Sa, sau được thu phục và trở thành đồ đệ thứ 3 của Đường Tăng. Trong hành trình đi lấy kinh, Sa Tăng cùng Trư Bát Giới được giao nhiệm vụ gánh hành lý và chăn ngựa. Trong số đó, việc trông coi hành lý được Sa Tăng đảm nhiệm là chủ yếu. Nói Sa Tăng là người phù hợp bảo vệ hành lý nhất là bởi Sa Tăng sở hữu đức tính siêng năng, cần mẫn. Không chỉ vậy, vị đồ đệ này còn có một ưu điểm đó là luôn nghe lời sư phụ, đồng thời cũng nhất mực kiên trì với công cuộc thỉnh kinh. Ngoài ra, Sa Tăng còn rất tỉ mỉ, chu toàn. Minh chứng là khi lấy phải những cuốn sách kinh không có chữ, Sa Tăng chính là người đầu tiên trong 4 thầy trò phát hiện ra. Mặt khác, có một điều có lẽ ít ai biết rằng Sa Tăng là người đầu tiên được Quan Âm Bồ Tát lựa chọn đầu tiên để phò tá Đương Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Có lẽ Quan Âm Bồ Tát đã nhận ra được những đức tính tốt đẹp của Sa Tăng. Sa Tăng trước kia vốn là Quyển Liêm Đại Tướng trên Thiên giới, hộ vệ ở Linh Tiêu Điện. Tuy nhiên, do một lần vô tình làm vỡ chén Lưu Ly của Ngọc Hoàng, Sa Tăng đã bị trừng phạt, đày xuống trần gian. Đứng trước Quan Âm Bồ Tát, Sa Tăng phần trần vì quá đói nên đành ăn thịt người và xin Bồ Tát chỉ đường mách lối để sửa chữa, chuộc lại những sai lầm đã phạm phải. Nghe vậy, Bồ Tát đáp: "Nay ta lãnh sắc Phật Tổ tìm người lấy kinh. Ta muốn ngươi đợi đây theo người lên Tây Phương thỉnh kinh, ta kêu gươm bay đó không đâm ngươi nữa. Sau này nên công hết tội, đặng phục chức cũ, ngươi nghĩ thế nào?" Nghe lời Bồ Tát, Sa Tăng quyết tâm cải ác quy y, cuối cùng đã gặp được Đường Tăng, cùng sư phụ và các sư huynh lên đường thỉnh kinh, vượt qua nhiều kiếp nạn. >>>Xem thêm video: Tại sao người Trung Quốc xưa “nghiện” dùng gối sứ thay vì gối bông? Nguồn: Kienthucnet.vn.

Trong Tây Du Ký, Sa Tăng là độ đề thứ 3 của Đường Tăng và được nhiều người nhớ đến với hình ảnh luôn gánh trên vai hành lý khiến nhiều người đặt tò mò. Tại sao Đường Tăng chỉ yên tâm giao hành lý cho Sa Tăng phụ trách MÀ không phải Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới? Được biết trong hành lý của 4 thầy trò Đường Tăng có 3 món bảo vật vô cùng giá trị là chiếc áo cà sa bằng gấm, chiếc bát xin cơm bằng vàng và văn bản thông quan. Về nguyên nhân của quyết định này, trước tiên phải nói tới đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vốn là nhân vật bản lĩnh lợi hại, thừa lòng gan dạ, luôn xông pha chọn những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Ngộ Không là lòng ham hư vinh. Không những thế, Tôn Ngộ Không còn từng đem chiếc áo cà sa quý của sư phụ ra khoe khoang khiến bảo vật này từng một lần bị đánh cắp. Do đó, chắc chắn Ngộ Không không phù hợp với vị trí bảo vệ hành lý này. Về Trư Bát Giới, nhị đồ đệ của Đường Tăng, ngoài thói xấu ham ăn và háo sắc, nhân vật này còn tham tiền, thấy vật quý khó kìm lòng. Việc này được thể hiện khi thầy trò Đường Tăng tới nước Ô Kê. Khi ấy, Tôn Ngộ Không đã nói dối rằng dưới giếng có bảo bối để lừa Bát Giới nửa đêm đi mò thi thể của quốc vương trong giếng. Không ngờ Bát Giới tin là thật, vì nổi lòng tham nên đã liều lĩnh nghe theo đại sư huynh. Như vậy, giao hành lý có bảo vật quý giá như áo cà ca và bát xin cơm vàng cho Bát Giới chắc chắn cũng khó mà an toàn. Trong 3 huynh đệ chỉ còn lại Sa Tăng là người phù hợp với vai trò này. Được biết, Sa Tăng vốn là yêu quái sông Lưu Sa, sau được thu phục và trở thành đồ đệ thứ 3 của Đường Tăng . Trong hành trình đi lấy kinh, Sa Tăng cùng Trư Bát Giới được giao nhiệm vụ gánh hành lý và chăn ngựa. Trong số đó, việc trông coi hành lý được Sa Tăng đảm nhiệm là chủ yếu. Nói Sa Tăng là người phù hợp bảo vệ hành lý nhất là bởi Sa Tăng sở hữu đức tính siêng năng, cần mẫn. Không chỉ vậy, vị đồ đệ này còn có một ưu điểm đó là luôn nghe lời sư phụ, đồng thời cũng nhất mực kiên trì với công cuộc thỉnh kinh. Ngoài ra, Sa Tăng còn rất tỉ mỉ, chu toàn. Minh chứng là khi lấy phải những cuốn sách kinh không có chữ, Sa Tăng chính là người đầu tiên trong 4 thầy trò phát hiện ra. Mặt khác, có một điều có lẽ ít ai biết rằng Sa Tăng là người đầu tiên được Quan Âm Bồ Tát lựa chọn đầu tiên để phò tá Đương Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Có lẽ Quan Âm Bồ Tát đã nhận ra được những đức tính tốt đẹp của Sa Tăng. Sa Tăng trước kia vốn là Quyển Liêm Đại Tướng trên Thiên giới, hộ vệ ở Linh Tiêu Điện. Tuy nhiên, do một lần vô tình làm vỡ chén Lưu Ly của Ngọc Hoàng, Sa Tăng đã bị trừng phạt, đày xuống trần gian. Đứng trước Quan Âm Bồ Tát, Sa Tăng phần trần vì quá đói nên đành ăn thịt người và xin Bồ Tát chỉ đường mách lối để sửa chữa, chuộc lại những sai lầm đã phạm phải. Nghe vậy, Bồ Tát đáp: "Nay ta lãnh sắc Phật Tổ tìm người lấy kinh. Ta muốn ngươi đợi đây theo người lên Tây Phương thỉnh kinh, ta kêu gươm bay đó không đâm ngươi nữa. Sau này nên công hết tội, đặng phục chức cũ, ngươi nghĩ thế nào?" Nghe lời Bồ Tát, Sa Tăng quyết tâm cải ác quy y, cuối cùng đã gặp được Đường Tăng, cùng sư phụ và các sư huynh lên đường thỉnh kinh, vượt qua nhiều kiếp nạn. >>>Xem thêm video: Tại sao người Trung Quốc xưa “nghiện” dùng gối sứ thay vì gối bông? Nguồn: Kienthucnet.vn.