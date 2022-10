Tiết lộ vật dụng bí ẩn Sa Tăng luôn gánh theo trong hành lý

Trong tác phẩm "Tây Du Ký", Sa Tăng (còn gọi là Sa Ngộ Tĩnh) là Tam đồ đệ của Đường Tăng. Sa Tăng thông thạo 18 phép biến hóa thần thông. Nếu so sánh với 36 phép thiên cang của Trư Bát Giới và 72 phép địa sát của Tôn Ngộ Không thì Sa Tăng là người có võ lực yếu nhất. Trong quá trình đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng và các sư huynh, Sa Tăng được nhiều người nhớ đến với hình ảnh luôn gánh trên vai hành lý. Điều này khiến nhiều người tò mò bên trong hành lý mà Sa Tăng luôn gánh trên vai. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu kỹ tác phẩm "Tây Du Ký" và tìm ra lời giải. Trước khi hạ phàm, Sa Tăng từng giữ chức Quyển Liêm Đại tướng trên thiên đình. Bề ngoài, công việc của Sa Tăng là trông rèm nhưng thực chất lại là hộ sĩ bảo vệ Ngọc Hoàng. Do đó, Sa Tăng được Ngọc Hoàng ban cho Hàng Yêu Bảo Trượng nặng 5.048 cân làm vũ khí. Đây vốn là một kỳ trân dị bảo trên thiên giới có thể biến to nhỏ, ngắn dài tùy ý. Về sau, Hàng Yêu Bảo Trượng được Sa Tăng biến thành đòn gánh để gánh hành lý trên đường đi thỉnh kinh với Đường Tăng và các sư huynh. Trong hành lý mà Sa Tăng luôn gánh trên vai suốt dọc đường đi thỉnh kinh gồm khá nhiều thứ vô cùng cần thiết cho chuyến hành trình của 4 thầy trò. Những thứ có trong hành lý gồm: tiền, sách kinh Phật, áo cà sa, bát vàng, văn kiện thông hành, giày, giấy mực... Trong hồi thứ 15 nguyên tác "Tây Du Ký" có viết: "Tam Tạng gọi Hành Giả mở túi vải, lấy ra vài đồng bạc Đại Đường đưa cho ông lão đánh cá". Ngoài ra, trong hồi thứ 16 cũng có miêu tả cảnh Đường Tăng lấy tiền trong hành lý để mua ít cao dán. Về văn kiện thông hành chính là thứ không thể thiếu để Đường Tăng cùng các đồ đệ có thể đi qua nhiều nước trong chuyến thỉnh kinh từ Đông thổ Đại Đường đến Tây Trú. Trong hồi 27 của tác phẩm "Tây Du Ký" có đoạn viết: Đường Tăng nói Sa Tăng lấy bút mực trong hành lý, lấy ít nước mài mực, viết một bức thư. Sau đó nói với Hành Giả: "Con khỉ! từ nay về sau ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa". Thêm nữa, do chặng đường đi lấy kinh dài 1 vạn 8 nghìn dặm nên giày của 4 thầy trò dễ bị hư hỏng. Vậy nên trong hành lý cần dự trữ một vài đôi giày để thay thế. Mời độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ. Nguồn: VTV24.

