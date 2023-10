Sửng sốt vũ khí bí mật của Từ Hi, chết vẫn nắm chặt trong tay

Từ Hi Thái hậu, một phụ nữ quyền lực của lịch sử Trung Quốc thời nhà Thanh, được biết đến với việc đeo móng tay giả, còn được gọi là "hộ giáp". Bà thường yêu cầu thợ làm cho mình những bộ hộ giáp bằng vàng và ngọc trai, một chiếc bên tay phải và một chiếc bên tay trái. Đáng chú ý, bên trong những chiếc hộ giáp này, Từ Hi Thái hậu luôn giấu sẵn thuốc độc để tự bảo vệ. Móng tay giả không chỉ làm đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe và phòng thân của bà. Hộ giáp thời xưa là những chiếc móng tay giả bọc ngoài móng tay thật của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc tầng lớp hoàng tộc và giàu có. Từ Hi Thái hậu rất ưa thích hộ giáp, bên trong những chiếc hộ giáp này, bà giấu sẵn thuốc độc, biến chúng thành vũ khí bí mật của mình để phòng khi có nguy cơ từ các quan thần âm mưu hại bà. Ngoài việc làm đẹp và bảo vệ móng tay, hộ giáp còn có mục đích để ngăn ngừa bụi bẩn và lây nhiễm bệnh, từ đó giữ gìn sức khỏe. Thậm chí, trong trường hợp của Từ Hi Thái hậu, hộ giáp còn chứa đựng thuốc độc phòng thân. Móng tay giả trở nên phổ biến trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ nhà Thanh để bảo vệ móng tay khỏi gãy hoặc lây nhiễm bệnh. Từ Hi Thái hậu là một ví dụ nổi bật về việc sử dụng hộ giáp, bà còn để hộ giáp chứa độc để phòng thân khỏi các âm mưu xấu xa. Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

Từ Hi Thái hậu, một phụ nữ quyền lực của lịch sử Trung Quốc thời nhà Thanh, được biết đến với việc đeo móng tay giả, còn được gọi là "hộ giáp". Bà thường yêu cầu thợ làm cho mình những bộ hộ giáp bằng vàng và ngọc trai, một chiếc bên tay phải và một chiếc bên tay trái. Đáng chú ý, bên trong những chiếc hộ giáp này, Từ Hi Thái hậu luôn giấu sẵn thuốc độc để tự bảo vệ. Móng tay giả không chỉ làm đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe và phòng thân của bà. Hộ giáp thời xưa là những chiếc móng tay giả bọc ngoài móng tay thật của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc tầng lớp hoàng tộc và giàu có. Từ Hi Thái hậu rất ưa thích hộ giáp, bên trong những chiếc hộ giáp này, bà giấu sẵn thuốc độc, biến chúng thành vũ khí bí mật của mình để phòng khi có nguy cơ từ các quan thần âm mưu hại bà. Ngoài việc làm đẹp và bảo vệ móng tay, hộ giáp còn có mục đích để ngăn ngừa bụi bẩn và lây nhiễm bệnh, từ đó giữ gìn sức khỏe. Thậm chí, trong trường hợp của Từ Hi Thái hậu, hộ giáp còn chứa đựng thuốc độc phòng thân. Móng tay giả trở nên phổ biến trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ nhà Thanh để bảo vệ móng tay khỏi gãy hoặc lây nhiễm bệnh. Từ Hi Thái hậu là một ví dụ nổi bật về việc sử dụng hộ giáp, bà còn để hộ giáp chứa độc để phòng thân khỏi các âm mưu xấu xa. Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.