Sửng sốt tiên tri về số phận đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang

Bangkok Post mới đưa tin, trong thời gian gia đình 12 cậu bé thuộc đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, nhà sư Thái Lan Kruba Boonchum Yannasangwalo đã đến để cầu nguyện và trấn an tinh thần cho người nhà các em.

Tại đây, nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo đã đưa ra lời tiên tri rằng: "Đừng lo lắng. Các cậu bé được an toàn. Chúng sẽ đi ra trong vòng vài ngày". Cụ thể, vào ngày 29/6, nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo thực hiện các nghi lễ tôn giáo tại hang Tham Luang. Đến ngày hôm sau (30/6), nhà sư thực hiện một nghi lễ khác để ủng hộ tinh thần cho lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tìm kiếm đội bóng nhí mất tích. "Các thợ lặn SEAL cách các cậu bé không xa", nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo nói. Lời tiên tri của nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo đã trở thành sự thật khi vào đêm 2/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy các thành viên đội bóng nhí Lợn Hoang sau 10 ngày mất tích. Người dân Thái Lan vô cùng vui mừng khi biết tin 13 thành viên đội bóng đều an toàn. Vào ngày 4/7, nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo đến hang Tham Luang để thực hiện một nghi lễ tôn giáo lần thứ 3. Khi ấy, nhà sư không đưa ra lời tiên toán nào khi tuân theo lời thề giữ im lặng kể từ ngày 1/7. Một trong những người tháp tùng nói rằng, nhà sư đã cầu nguyện cho các cậu bé đội bóng Thái Lan ra khỏi hang an toàn. Lý do nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo tới hang động vô cùng kỳ bí bắt nguồn vào ngày 27/6 khi một cô gái có tên Nattanuch Prasertong đăng trên trang Facebook cá nhân rằng nằm mơ thấy một nhà tiên tri nói các cậu bé sẽ không thể trở về chừng nào các nhà sư chưa tới hang để cầu nguyện. Không lâu sau khi bài viết của Prasertong được đăng tải, nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo khi ấy đang có mặt ở huyện Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai được mời tới thực hiện các nghi lễ ở hang Tham Luang. Nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo được mệnh danh là "nhà sư của 3 đất nước". Nhà sư khá nổi tiếng tại Thái Lan và được người dân vô cùng kính trọng. Sự có mặt của nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo tại hang Tham Luang được đánh giá là đã trấn an tinh thần của người thân các em nhỏ đang mắc kẹt trong hang và mang đến cho mọi người hy vọng. Hình ảnh từ trong hang giải cứu 13 thành viên đội bóng Thái Lan (nguồn: VTC14)

