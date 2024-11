Sự thật thú vị về các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ

1. Thomas Jefferson và John Adams từng là bạn, sau trở thành đối thủ. Hai nhân vật này là bạn thân trong giai đoạn lập quốc, nhưng sau đó trở thành đối thủ chính trị trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1800. Sau cuộc bầu cử gay cấn đó, họ đã hàn gắn tình bạn và qua đời cùng ngày, ngày 4/7/1826, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Độc lập. Ảnh: Pinterest. 2. Bầu cử tổng thống duy nhất kết thúc hòa và quyết định tại Hạ viện. Trong cuộc bầu cử năm 1824, bốn ứng viên đều không giành đủ phiếu đại cử tri để chiến thắng, buộc Hạ viện phải chọn ra Tổng thống. Cuối cùng, John Quincy Adams được chọn, dù nhận được ít phiếu bầu phổ thông hơn Andrew Jackson. Ảnh: Pinterest. 3. Tổng thống đầu tiên không thuộc tầng lớp quý tộc. Trước khi Andrew Jackson đắc cử năm 1828, hầu hết Tổng thống Mỹ đều là những người thuộc tầng lớp quý tộc và có xuất thân danh giá. Jackson là người đầu tiên đến từ tầng lớp thường dân, mở ra thời kỳ "Dân chủ Jacksonian". Ảnh: Pinterest. 4. Cuộc bầu cử dẫn đến nội chiến. Cuộc bầu cử năm 1860, trong đó Abraham Lincoln chiến thắng, là một trong những cuộc bầu cử phân cực nhất. Lincoln không có tên trên lá phiếu ở nhiều bang miền Nam do sự căng thẳng vùng miền về vấn đề nô lệ. Ngay sau khi ông thắng cử, nhiều bang miền Nam tách ra khỏi Liên bang, dẫn đến nội chiến. Ảnh: Pinterest. 5. Tổng thống duy nhất đắc cử 4 nhiệm kỳ. Franklin D. Roosevelt đã đắc cử liên tiếp 4 nhiệm kỳ, từ năm 1932 đến 1945, nhờ sự ủng hộ to lớn trong bối cảnh Đại khủng hoảng và Chiến tranh Thế giới II. Sau đó, Tu chính án thứ 22 đã giới hạn tổng thống chỉ có thể giữ chức tối đa hai nhiệm kỳ để tránh tình trạng quyền lực tập trung quá lâu. Ảnh: Pinterest. 6. Cuộc bầu cử tranh cãi gay gắt nhất hiện đại: Năm 2000. Cuộc bầu cử giữa George W. Bush và Al Gore năm 2000 là một trong những cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất lịch sử hiện đại, đặc biệt là về phiếu bầu ở bang Florida. Cuộc kiểm phiếu lại bị dừng bởi Tòa án Tối cao, và Bush giành chiến thắng chỉ với khoảng cách rất nhỏ trong phiếu đại cử tri. Ảnh: Pinterest. 7. Sự cố báo chí 1948. Trong cuộc bầu cử năm 1948, các tờ báo, kể cả tờ Chicago Tribune, đã vội vã đăng tin “Dewey đánh bại Truman” trước khi phiếu bầu được kiểm đếm đầy đủ. Tuy nhiên, sau cùng, Harry Truman mới là người giành chiến thắng. Ảnh: Pinterest. 8. Ứng viên giành phiếu phổ thông nhưng thua phiếu đại cử tri. Đã có 5 cuộc bầu cử mà ứng viên giành nhiều phiếu phổ thông hơn lại thua phiếu đại cử tri, gồm: Andrew Jackson (1824), Samuel Tilden (1876), Grover Cleveland (1888), Al Gore (2000) và Hillary Clinton (2016). Hệ thống đại cử tri đã khiến nhiều người tranh cãi về tính công bằng của nó. Ảnh: Pinterest. 9. Cuộc tranh luận đầu tiên qua truyền hình. Cuộc tranh luận giữa John F. Kennedy và Richard Nixon năm 1960 là cuộc tranh luận đầu tiên được phát sóng trên truyền hình, thay đổi cách các ứng viên tranh cử. Hình ảnh tự tin, điển trai của Kennedy đã thu hút nhiều cử tri hơn so với Nixon, người xuất hiện mệt mỏi và kém hấp dẫn trên màn ảnh. Ảnh: Pinterest. 10. Bầu cử với tỷ lệ chênh lệch lớn nhất: Năm 1984. Ronald Reagan đã đánh bại Walter Mondale với một tỷ lệ chênh lệch phiếu đại cử tri lớn nhất trong lịch sử hiện đại: 525 phiếu đại cử tri so với chỉ 13 của Mondale. Điều này thể hiện sự ủng hộ to lớn dành cho Reagan và sự phục hồi kinh tế dưới thời ông lãnh đạo. Ảnh: Pinterest.

