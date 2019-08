Sự thật sốc về "quý nhân phù trợ" của hoàng đế Khang Hi

Hiếu Trang Thái Hậu, còn có danh xưng khác là Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, là nữ chính trị gia kiệt xuất thời kỳ đầu triều đình Mãn Thanh. Bà không chỉ là người phụ trợ thông minh, trí tuệ bên cạnh Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, mà còn là người nuôi dưỡng, phò trợ hai vị quân vương nhà Thanh là Thuận Trị, Khang Hi. Bà chính là người tạo nền móng vững chắc cho thời kỳ “Khang Càn thịnh trị”. Ảnh:image.baidu.com. Năm Thiên Mệnh Hậu Kim thứ mười, Bố Mộc Bố Thái 13 tuổi được gả làm trắc phúc tấn của con trai thứ tám của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực. Bố Mộc Bố Thái tuy còn trẻ tuổi, nhưng là người có trí thức, thông kinh đạt sử, nên được được Hoàng Thái Cực gọi là “nữ Gia Cát trong hậu cung”. Bà bằng học thức của mình đã giúp cô ruột ổn định hậu cung, và giúp đỡ Hoàng Thái Cực đưa ra những kế sách và thu nạp hiền tài. Ảnh: image.baidu.com. Tháng 3 năm Thanh Sùng Đức thứ bảy, quân Thanh bắt được Tổng đốc Kế Liêu Hồng Thừa Trù của nhà Minh. Khi đó, Hoàng Thái Cực ra lệnh áp giải Hồng Thừa Trù về kinh (Thẩm Dương), đồng thời phái Phạm Văn Trình đến khuyên giải Hồng Thừa Trù đầu hàng, nhưng ông ta không khuất phục. Hoàng Thái Cực bỏ ra nhiều tâm sức, ăn ngủ không yên. Tạo hình Hiếu Trang Thái Hậu khi còn trẻ trên phim, nguồn: baidu.com. Bối Mộc Bối Thái khi đó đã là Trang Phi thấy tình hình như vậy, đã đích thân đến thuyết phục. Bà dùng kiến thức phong phú của mình để nói chuyện, khuyên giải đối với Hồng Thừa Trù. Sau nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng bà cũng đã thuyết phục được Hồng Thừa Trù đầu hàng nhà Thanh, thành công giữ được một vị hiền thần cho triều đình Mãn Thanh. Nhân vật Hiếu Trang Thái Hậu được xây dựng trên phim ảnh, nguồn: baidu.com. Ngày chín tháng tám năm Thanh Sùng Đức thứ tám, Thanh Thái Tổ Hoàng Thái Cực đột ngột qua đời. Do khi còn sống, Hoàng Thái Cực không để lại dặn dò gì đối với kế vị Hoàng vị nên triều đình nhà Thanh dần diễn ra một cuộc tranh giành quyền lực. Tạo hình Hiếu Trang Thái Hậu trên phim, nguồn: baidu.com. Khi đó, con trai trưởng của Hoàng Thái Cực là Hào Cách - người có nhiều công lao và từng chinh chiến nhiều năm và Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn với vô số chiến công đều có ý đối với ngai vàng. Vào thời khắc quan trọng này, Hiếu Trang dựa vào địa vị cao quý và trí thông minh của mình đã thâu tóm thế lực các bên, loại bỏ những khó khăn, trở ngại, đưa con trai của mình là cửu a ca Phúc Lâm lên ngôi Hoàng đế, đồng thời phong cho Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn làm Nhiếp chính thân vương, cân bằng thế lực các bên, thuận lợi giải quyết vấn đề người kế vị, ổn định được triều chính. Tạo hình Hiếu Trang Thái Hậu trên phim ảnh, nguồn: baidu.com. Sau này, Hiếu Trang càng chuyên tâm một lòng giáo dục Hoàng đế nhỏ tuổi, phụ tá việc triều chính, giúp quân Thanh thuận lợi tiến vào Trung Nguyên vào năm 1644, bắt đầu thời kỳ lịch sử thịnh vượng của triều Mãn Thanh. Tạo hình của Thuận Trị Đế trên phim, nguồn: baidu.com. Năm Thuận Trị thứ mười tám, sau vài năm mẹ con tranh đấu, Thế Tổ Phúc Lâm đã ra đi theo tình yêu mà bỏ lại mẹ già con nhỏ. Hiếu Trang dù rất đau khổ khi mất đi con trai, nhưng đã kiên cường đứng dậy nuôi dạy Khang Hi Đế lúc đó mới 8 tuổi. Khang Hi Đế là do một tay Hiếu Trang nuôi dưỡng trưởng thành. Hiếu Trang Thái Hậu rất yêu thích lịch sử, Khang Hi từ nhỏ cũng rất ham thích đọc sách và học hỏi những kiến thức trong sách. Tạo hình của Hiếu Trang Thái Hậu và Khang Hi Đế khi còn nhỏ trên phim, nguồn: baidu.com. Khi xử lý việc quốc gia đại sự, Hiếu Trang Thái Hậu thường luôn để Khang Hi bên cạnh mình. Khang Hi vốn thông minh, linh hoạt nên từ đó có thể học được rất nhiều phương pháp và kỹ năng xử lý mọi việc. Diệt Ngao Bái, dẹp Tam Phiên, thu hồi Đài Loan đều là những thành công của Khang Hi mà đều có sự ảnh hưởng từ việc giáo dục của Hiếu Trang Thái Hậu. Hình tượng Hiếu Trang Thái Hậu khi về già trên phim ảnh, nguồn: baidu.com. Không những vậy, Hiếu Trang Thái Hậu còn là người giản dị, tiết kiệm, không thích xa hoa. Khi dẹp loạn Tam Phiên, bà đã tự bỏ tiền tiết kiệm của mình để ban thưởng cho binh sĩ. Bà luôn dốc hết sức để hỗ trợ cho Khang Hi Đế. Hiếu Trang Thái Hậu chính là người đã tạo dựng nền móng vững chắc cho triều đình Đại Thanh và Khang Hi Đế do một tay bà nuôi dưỡng, giáo dục cũng được hậu thế tôn xưng là “Thiên cổ nhất đế”. Tạo hình Hiếu Trang Thái Hậu và Khang Hi Đế trên phim, nguồn: baidu.com.

