Sự thật quá sốc về đội quân phục thù cho Hitler

Nước Đức chia làm quốc gia là Đông Đức và Tây Đức sau khi Thế chiến 2 kết thúc. Theo đó, Đông Đức dưới sự ảnh hưởng của Liên Xô và Tây Đức do lực lượng NATO kiểm soát. Đội quân nổi dậy bí mật chờ phục thù cho Hitler cũng ở Tây Đức. Đội quân bí mật này do Albert Schnez, cựu đại tá thuộc quân thường trực phát xít Đức, người sau này trở thành một quan chức trong quân đội Tây Đức, thành lập. Schnez thành lập đội quân phục thù bí mật này vì lo sợ viễn cảnh Liên Xô tiến đánh Tây Đức. Nguyên do bởi đến năm 1955, Tây Đức không hề có quân đội thường trực, trong khi phần lớn lực lượng chiếm đóng của Mỹ đã rút về nước. Điều này khiến Schnez lo lắng Tây Đức dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Liên Xô nếu như xảy ra. Với việc thành lập đội quân bí mật, Schnez tin rằng nếu Liên Xô tấn công Tây Đức thì các cựu binh phát xít dưới thời Hitler sẽ sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù và báo thù cho nhà độc tài Đức quốc xã. Vào tháng 5/2014, tạp chí Đức Der Spiegel phát hiện ra một hồ sơ mật được lưu trữ nhiều năm trong kho của cơ quan gián điệp Đức (BND) có đề cập đến đội quân bí mật của thuộc hạ cũ của Hitler. Theo tài liệu trên, năm 1949, khoảng 2.000 cựu sĩ quan cận vệ SS và Wehrmacht, quân thường trực phát xít Đức, đã bí mật thành lập một đội quân bán vũ trang có thể huy động tới 40.000 người trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Lực lượng Đồng minh ở Tây Đức không hề biết đến sự tồn tại của đội quân này. Nếu như lực lượng Đồng minh sớm phát giác bí mật này thì họ sẽ phát hiện một số tướng phát xít cũ trở thành chỉ huy cấp cao của Bundeswehr, tên gọi của lực lượng quân đội Tây Đức sau khi Thế chiến 2 kết thúc. Nội dung tài liệu cũng chỉ ra đội quân bí mật chờ phục thù cho Hitler nhận được sự hỗ trợ của các tướng phát xít Đức cũ như Hans Speidel và Adolf Heusinger. Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Speidel trở thành Tư lệnh lực lượng mặt đất của NATO ở Trung Âu năm 1957 và Heusinger đảm nhận chức Tổng thanh tra đầu tiên của quân đội Tây Đức. Thế nhưng, nhiều chuyên gia đánh giá rằng, đội quân bí mật trên sẽ không tạo ra nhiều nguy hiểm cho Liên Xô trong trường hợp nước này tấn công Tây Đức. Nguyên do là vì đội quân nổi dậy bí mật chờ phục thù cho Hitler có số lượng quân sĩ ít, trang bị vũ khí không đầy đủ và tinh thần chiến đấu không cao. Lực lượng này sẽ dễ dàng bị Liên Xô tiêu diệt nếu như hai bên giao chiến. Một số tài liệu cũng chỉ ra vào cuối những năm 1950, đội quân bí mật do Schnez thành lập không còn dấu vết hoạt động. Không ai biết lực lượng này giải thể từ khi nào. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

