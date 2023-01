Sự thật ngỡ ngàng lời tiên tri tận thế đáng sợ của người Maya

Về thời kỳ cổ điển của Maya, đa số quan điểm trên thế giới công nhận nền văn minh Maya trải qua các giai đoạn: Từ năm 2000 TCN – 250 SCN là thời kỳ tiền cổ điển phát triển của văn minh Maya, từ năm 250 – 950 là thời kỳ cổ điển, và từ năm 950 – 1511 là thời kỳ hậu cổ điển. (Nguồn: vandieuhay.net) Theo kết quả thăm dò mới nhất, người ta thấy rằng trước đây quy mô dân số và số lượng thành phố của người Maya bị đánh giá quá thấp. Số dân thực tế có thể lớn gấp 3 đến 4 lần so với những ước tính trước đó. Một trong những bí ẩn lớn nhất đó là việc người Maya đột ngột rút khỏi thành phố phồn hoa, khiến việc giải mã những bí mật càng trở nên khó khăn hơn. Có nhiều giả thiết về điều này, chẳng hạn như hạn hán và chiến tranh, hoặc do người ngoài hành tinh, v.v. Theo phát hiện mới nhất, sau khi dùng công nghệ LiDAR (công nghệ ra-đa la-de LiDAR tiên tiến nhất), các nhà khoa học tin rằng một trong những giả thuyết có thể bị loại trừ, đó là việc quản lý môi trường kém đã dẫn đến sự diệt vong của người Maya. (Nguồn: Wikipedia) Vì các nhà khoa học nhận thấy rằng người Maya ở khu vực Puuc đã ” quản lý Tài nguyên rừng và tài nguyên nước rất cẩn thận”. (Nguồn: Dulichvietnam) Trên thực tế, các nhà khoa học đã phát hiện ra cách lưu trữ nước của người Maya rất giống với hiện nay. Họ sẽ xây các bể chứa nước (Chultunes) và trát thạch cao lên các bức tường bên trong để thu nước mưa, hoặc xây các bể chứa (Aguadas) và đặt các mương dẫn nước. Một số mương thu nước này có thể dài hàng trăm mét. (Nguồn: Baoquocte.vn) Người Maya là một nhánh của thổ dân da đỏ cổ đại, nền văn minh Maya hình thành từ khoảng 2500 năm TCN, sau đó phát triển thành một trong ba nền văn minh cổ đại ở châu Mỹ. Người Maya đã tạo ra chữ tượng hình vào đầu Công nguyên, nó trở thành một trong năm chữ viết đầu tiên trên thế giới. Chữ viết của người Maya phức tạp hơn chữ viết hiện tại. (Nguồn: Báo Lao Động) Bí ẩn của nền văn minh Maya nằm trong những dự ngôn của họ mà khiến người ta khinh hãi. Người Maya trong thời kỳ đồ đá đã tiên đoán thành công máy bay, ô tô và các công cụ khác của xã hội hiện đại. (Nguồn: Genk) Đồng thời cũng dự đoán ngày sinh và ngày mất của Hitler, và thế giới sẽ xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới. Ngay cả thời điểm nền văn minh của họ kết thúc cũng được họ dự đoán trước. (Nguồn: Duyên Dáng Việt Nam) Điều mà mọi người quan tâm nhất là “Lời tiên tri về ngày tận thế năm 2012”: “Người Maya đã tiên tri rằng trái đất ở trong cái gọi là “kỷ nguyên mặt trời thứ năm”, tức là từ năm 3113 TCN đến năm 2012 SCN. Sau đó, những thay đổi cơ bản sẽ diễn ra, trong dự ngôn gọi là đồng hoá hệ Ngân Hà”. Do vậy mà rất nhiều người lý giải năm 2012 là ngày tận thế của loài người, cùng với sự ra đời của bộ phim “2012” đã khiến nhiều người hoang mang về thuyết ngày tận thế. (Nguồn: VTC News) Kỳ thực, nhiều khám phá và nghiên cứu khác nhau trong hơn 100 năm qua đã chỉ ra tổ tiên của người da đỏ châu Mỹ, bao gồm cả người Maya, đến từ châu Á. Mời quý độc giả xem video: Giải mã bí ẩn đằng sau những chiếc bùa hộ mệnh của người Viking. Nguồn: Kienthucnet.

