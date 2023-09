Sự thật kinh ngạc kim tự tháp lớn nhất TG: Không nằm ở Ai Cập!

Không nổi tiếng như kim tự tháp Ai Cập nhưng kim tự tháp Cholula ở bang Puebla, Mexico, nắm giữ những kỷ lục khiến nhiều người ngạc nhiên. Ảnh: Wikipedia. Có lịch sử hình thành từ 2.500 năm trước, kim tự tháp này đã được xây dựng liên tục qua nhiều giai đoạn với những nền văn minh khác nhau như Olmecs, Toltecs, và Aztecs, cho đến khi trở thành kim tự tháp lớn nhất ở vùng Trung Mỹ. Ảnh: Shutterstock. Là một tổ hợp kiến trúc phức tạp, kim tự tháp Cholula có cấu trúc chính được xây dựng trên một nền đất hình vuông với độ dài mỗi cạnh lên đến 450 mét, cao 66 mét. Ảnh: Alejandro Linares Garcia. Đây là kim tự tháp lớn nhất thế giới tính theo thể tích vật liệu xây dựng, với 4,5 triệu mét khối, gần gấp đôi so với đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập - khoảng 2,5 triệu mét khối. Ảnh: Heritage Daily. Kim tự tháp này cũng được coi là công trình thờ tự lớn nhất từng được xây dựng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ảnh: Brian and Sue on the Road. Không chỉ có vậy, kim tự tháp Cholula còn sở hữu một hệ thống đường hầm và hang động với tổng chiều dài lên đến 8 km. Ảnh: Song of the Road. Hiện nay, khoảng 800 mét của đường hầm này đã được phát lộ và mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Ảnh: Peter's Travel Blog. Có vai trò như một đền thờ, kim tự tháp Cholula là nơi thờ cúng bầu trời và đấng sáng tạo Quetzalcoatl của người Aztec. Ảnh: Pyramidomania. Sau khi thực dân Tây Ban Nha xâm chiếm vào thế kỷ 15, kim tự tháp trở nên hoang phế và dần dần phủ đầy cây dại. Người Tây Ban Nha cũng đã xây trên đỉnh kim tự tháp một tòa lâu đài kiên cố. Ảnh: Adobe. Ngày nay, việc khai quật kim tự tháp Cholula vẫn được tiến hành với kỳ vọng mở ra những khám phá mới về các nền văn minh châu Mỹ cổ xưa. Ảnh: Mega Construcciones. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

