Sự thật gây sốc về tàu Titanic mà truyền thông chưa từng nhắc đến

Vào năm 1898, tác giả Morgan Robertson đã phát hành cuốn tiểu thuyết The Wreck of the Titan. Nội dung của cuốn tiểu thuyết khiến nhiều người liên tưởng đến thảm hoạ Titanic diễn ra 14 năm sau đó. Tổng số hành khách hạng ba dao động từ 700 đến 1.000 người và họ phải dùng chung 2 bồn tắm trong suốt hành trình. Mặc dù xét theo mọi khía cạnh, phòng hạng ba trên tàu Titanic - con tàu cao cấp nhất thế giới lúc bấy giờ vẫn tốt hơn nhiều so với những chỗ ở trên một con tàu bình thường. Bạn còn nhớ phân cảnh những nhạc công vẫn chơi trên tàu Titanic khi nó sắp nằm xuống đáy đại dương chứ? Vâng, điều đó hoàn toàn đúng, chỉ là không ai trong số họ sống sót sau vụ đắm tàu mà thôi. Theo các nhân chứng, họ đã chơi nhạc trong hơn 2 giờ sau khi tàu va vào tảng băng trôi. Nữ diễn viên Dorothy Gibson, một người sống sót trên tàu Titanic đã đóng vai chính trong bộ phim "Saved From the Titanic" (Được cứu sống từ tàu Titanic) mô phỏng lại đúng thảm họa đã xảy ra. Cô thậm chí còn mặc lại bộ đồ vào ngày thoát nạn. Việc quan sát của các nhân viên trên con tàu chỉ hoàn toàn dựa vào thị lực của họ vì ống nhòm của con tàu được khóa bên trong một chiếc tủ mà không ai có thể tìm thấy chìa khóa. Các nhân viên quan sát của con tàu - Frederick Fleet và Reginald Lee đã không được tiếp cận với ống nhòm trong suốt cuộc hành trình, và do đó không thể nhìn xa. Không phải đến lúc đâm vào tảng băng, Titanic mới cướp đi sinh mạng. Trước đó khá lâu, 8 người đã chết trong quá trình xây dựng con tàu, nhưng chỉ có 5 người trong số họ được biết đến: Samuel Scott, John Kelly, William Clarke, James Dobbin và Robert Murphy. John Jacob Astor IV không chỉ là người giàu nhất trên tàu Titanic mà còn được nhiều người cho rằng là người giàu nhất thế giới vào thời điểm bấy giờ với số tài sản giá trị ước tính khoảng 150 triệu đô la, tương đương 3,5 tỷ đô la theo tỷ giá ngày nay. Đèn của tàu Titanic chỉ tắt khi con tàu đã chìm xuống làn nước lạnh lẽo hoàn toàn, do những nỗ lực không mệt mỏi của các kỹ sư trên tàu, những người đã ở lại để giữ điện và máy bơm hoạt động trong khi tàu chìm. Không ai trong số 25 kỹ sư sống sót. Theo sách Titanic Love Stories, đã có ít nhất 13 cặp đôi tổ chức tuần trăng mật trên tàu. Ai cũng biết Titanic là con tàu lớn nhất và sang trọng nhất vào thời điểm được khánh thành. Nó ước tính có giá khoảng 7,5 triệu đô la vào năm 1912, tức khoảng 220 triệu đô la ngày nay. Trong khi đó, kinh phí của bom tấn năm 1997 là 200 triệu đô la, tương đương khoảng 360 triệu đô la ngày nay. Millvina Dean vào năm 1912 là cô bé sơ sinh chỉ mới 2 tháng tuổi khi con tàu bị chìm. Bà đã được cứu sống khi được quấn trong một chiếc bao tải và hạ xuống một chiếc xuồng cứu sinh. Millvina là người sống sót cuối cùng trên con tàu Titanic và đã qua đời vào năm 2009, ở tuổi 97. Một đợt diễn tập cứu hộ bằng xuồng cứu sinh đã được huy động vào những ngày đầu tiên khởi hành của con tàu trước khi nó va phải băng trôi, nhưng toàn bộ kế hoạch đã bị hủy bỏ theo lệnh của thuyền trưởng.

