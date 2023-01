Sự thật chấn động bức thư dự đoán ba cuộc đại chiến thế giới

Năm 1871, Albert Pike, một sĩ quan cấp tướng của liên quân Hoa Kỳ đã viết một bức thư gửi tới chính trị gia người Ý Giuseppe Mazzini, dự đoán và vạch ra một kịch bản cho 3 cuộc đại chiến thế giới. (Nguồn: Dân Việt) Bức thư bí ẩn lên kịch bản cho việc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai sẽ xảy ra như thế nào vào thời điểm những năm 1900, đồng thời tiên đoán về một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 - cũng là trận chiến cuối cùng của nhân loại. (Nguồn: Sputnik) Theo đó, sỹ quan chỉ huy tối cao của Hội Tam Điểm vẽ ra viễn cảnh Thế chiến thứ nhất sẽ được lên kế hoạch để lật đổ quyền lực của Nga Hoàng ở Nga và làm cho đất nước này trở thành một pháo đài của chủ nghĩa vô thần cộng sản. (Nguồn: VOV) Tiếp đó, Thế chiến thứ hai sẽ nổ ra như một chất xúc tác để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít để từ đó chủ nghĩa cộng sản có thể cân bằng với các nước theo đạo Thiên Chúa và cho phép chính phủ Do Thái có đủ sức mạnh để lập một vùng chủ quyền Israel ở Palestine. (Nguồn: VietNamPlus) Và cuối cùng, Thế chiến thứ 3, cuộc chiến mà Pike cho rằng là cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra giữa phương Tây và lãnh đạo các cuộc chiến tranh Hồi giáo. “Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra dựa trên những bất đồng quan điểm không thể dung hòa giữa nhà nước Do Thái và các nhà lãnh đạo Hồi giáo trên thế giới, để rồi từ đó họ sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Giữa lúc ấy, các quốc gia sẽ khác sẽ phải vật lộn với những tranh chấp liên quan đến đạo đức, tôn giáo và khủng hoảng kinh tế.” (Nguồn: Dân Việt) Còn với những người theo đạo Thiên chúa, họ sẽ trở nên mất phương hướng và không còn biết phải đặt niềm tin vào đâu. Và đó là khi chủ nghĩa thờ Lucife xuất hiện và đem lại ánh sáng sự thật đến với công chúng.” (Nguồn: Spiderum) Đây là tất cả những thông tin còn sót lại trong lá thư của Pike mà người ta còn lưu giữ được cho tới thời điểm hiện tại, bởi các tài liệu liên quan đến bức thư này đã “biến mất” một cách bí ẩn vào năm 1970 dù đã từng được trưng bày tại Thư viện các bảo tàng của Anh trước đó. (Nguồn: Vương quốc Anh) Chính việc lá thư bị mất tích mà không có lý do, cùng với việc Nhà triết học người Pháp Nostradamus từng dự báo về một "đội quân Hồi giáo" tiến vào châu Âu. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ) Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sớm bắt đầu và kết thúc trong thời gian 27 năm, những người theo đuổi thuyết âm mưu càng có cơ hội củng cố niềm tin về việc Thế chiến thứ 3 sẽ nổ ra đúng như những gì được dự đoán. (Nguồn: TechZ)

