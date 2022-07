Sự thật bất ngờ bên trong những tiểu quốc gia kỳ lạ nhất hành tinh

1. Vương quốc Redonda là một tiểu quốc gia nằm giữa đảo Nevis và đảo Redonda thuộc vùng biển Caribe. Vương quốc này thuộc quyền sở hữu của Matthew Dowdy Shiell từ năm 1865 theo sự chấp thuận của Văn phòng Thuộc địa Anh. Trong văn bản, danh hiệu của ông là “vua”, sau đó trao lại cho con trai ông. Hiện có ít nhất 4 người cùng tranh chấp quyền sở hữu quốc đảo này. 2. Lãnh địa Sealand nằm trên một pháo đài bỏ hoang, ra đời trong thế chiến II, có tên là tháp Fort Roughs, trên bờ biển miền đông nước Anh. Năm 1967, Paddy Roy Bates và gia đình ông chuyển tới sống ở đây. Năm 1975, Bates tuyên bố độc lập và công bố quốc kỳ và quốc huy của đất nước. Năm 2002, dân số sinh sống trên pháo đài đạt đỉnh 27 người, là gia đình, bạn bè của Roy. Dù không được Liên Hiệp Quốc hay bất kỳ quốc gia nào công nhận, Sealand vẫn có hộ chiếu, quốc huy, tiền tệ, hiến pháp và tem. Năm 2008, Sealand đã giành chức vô địch trong một cuộc thi ném trứng quốc tế, tiểu quốc gia này cũng tham gia nhiều sự kiện thể thao quốc tế từ bóng đá đến đấu kiếm. Cờ của vương quốc cũng được cắm trên đỉnh Everest. 3. Cộng hòa Conch. Năm 1982, nhân việc đường giao thông với đất liền bị tắc nghẽn bởi Đội tuần tra Bờ biển Mỹ, Thị trưởng Key West, Dennis Wardlow đã "một lần chơi lớn": tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi nước Mỹ. Thậm chí ông còn tuyên chiến với nước Mỹ. Dù sau đó vài phút đã phải đầu hàng, nhưng sự kiện này đã thu hút sự chú ý lớn tới thành phố Key West. Ngày nay, cái tên Cộng hòa Conch vẫn được dùng cho mục địch quáng bá thương mại. 4. Nếu đặt chân tới vùng sa mạc gần thành phố Virginia, Nevada, Mỹ, du khách có thể nhìn thấy tấm biển "Chào mừng tới Cộng hòa Molossia, một đất nước độc lập có chủ quyền. Kể từ cột mốc này, bạn không còn đứng trên lãnh thổ nước Mỹ". Ảnh: Jamie Kingham/@mrjerz. Molossia do Baugh và người bạn từ thuở thiếu thời James Spielman lập ra năm 1977 với tên gọi Cộng hòa Vuldstein, sau khi xem bộ phim kinh điển The Mouse that Roared (Chú Chuột Gầm Vang). Molossia là một vi quốc gia - đất nước có chủ quyền tự xưng và không được chính phủ các nước trên thế giới công nhận. Dân số của các vi quốc gia có thể từ khoảng 3 tới 4.000, thậm chí 25.000 người. Họ là những người tập hợp lại thành một cộng đồng và tự đề ra luật lệ của riêng mình. Ảnh: Jamie Kingham/@mrjerz. 5. Cộng hòa Uzupis ra đời từ một trò đùa trong ngày Cá tháng Tư nằm bên trong thủ đô Vilnius của Litva. Cả đất nước chỉ có 1 căn nhà duy nhất nhưng có cả một bộ hiến pháp, quốc kỳ, quốc ca và quân đội. Quốc kỳ của Užupis vẽ một hình ảnh được gọi là 'Bàn tay thiêng': một bàn tay với một cái lỗ ở giữa nên không thể nhận hối lộ được. Trong ảnh là tấm biển Cộng hòa Užupio trước cây cầu dẫn vào quốc gia tự xưng. Ảnh: Norwegian Cộng hòa Uzupis có những điều khoản khá lạ, "hài hước” như: “Chó có quyền được làm chó”, "mèo không bắt buộc phải yêu thương chủ nhưng phải giúp đỡ những khi cần thiết", hay “Người dân có quyền sống bên bờ sông Vilnele, còn dòng sông Vilnele có quyền chảy qua con người”, hoặc “Con người có quyền mang đặc thù cá nhân”. Ảnh: Alamy. 6. Thị trấn tự do Christiania được thành lập năm 1971, có 850 người sinh sống, nằm trong quận Copenhagen của Christianshavn. Đây là một trong những trường hợp tuyên bố chủ quyền thành công khi các nhà chức trách Đan Mạch thông qua quyền tự trị cho thị trấn này. Những bức tường và kiến trúc có phần khác thường của thị trấn là một trong những điểm độc đáo hấp dẫn du khách. 7. Công quốc Flandrensis được thành lập bởi một người Bỉ tên Niels Vermeersch năm 2008. Flandrensis tuyên bố chủ quyền bao gồm 5 hòn đảo Nam cực là Siple, Cherry, Maher, Pranke và Carney dựa trên Diễn giải Hiệp ước Nam cực năm 1959. Vùng đất này có thẻ căn cước, tiền tệ, báo, hiến pháp và quốc ca riêng. Công quốc này có khoảng 100 công dân đến từ 21 nước. 8. Lãnh địa Hutt River nằm trong lãnh thổ Australia, cách Perth về phía bắc hơn 500 km. Nó được hình thành vào năm 1970, khi một nông dân có tên Leonard Casley tự phong tước hiệu hoàng tử cho chính mình, và sau đó là tước hiệu hoàng gia cho mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, khi Leonard Casley qua đời vào tháng 2/2019, để lại khoản nợ thuế trị giá 2,15 triệu USD, cùng với Covid-19, Hutt River buộc phải đưa ra tuyên bố cuối cùng: bán mảnh đất được thừa kế của mình để trả nợ, và công quốc phải giải thể. 9. Lãnh địa Outer Baldonia được thành lập năm 1948 bởi Russell Arundel, một thương gia người Mỹ. Đơn vị tiền tệ ở đây là cá hồi. Vì vậy, bất cứ ai muốn đánh bắt cá hồi phải có sự chấp thuận của hoàng tử. Năm 1973, Arundel đã bán lại lãnh địa cho Cộng đồng Chim Nova Scotia. 10. Akhziv Land do một cựu binh Do Thái gốc Iran, lập nên quốc gia này năm 1952 tại phía bắc Israel vì thất vọng với giới cầm quyền. Nguồn thu chủ yếu Akhziv Land dựa vào du lịch với với giá 25 USD/đêm.

