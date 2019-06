Sự thật ám ảnh về những đôi giày sắt ở sông Danube

Nằm dọc trên bờ sông Danube ở thủ đô Budapest, Hungary, 60 đôi giày sắt hoen rỉ và cũ kỹ gây chú ý đối với nhiều du khách. Nguồn gốc của những đôi giày này gắn liền với sự tàn bạo của phát xít Đức với hàng ngàn người Do Thái. Cụ thể, vào mùa đông năm 1944 - 1945, hàng ngàn người Do Thái đến từ mọi lứa tuổi, giới tính bị dồn đến bờ sông Danube. Khi tới nơi, các thành viên thuộc đảng Arrow Cross - phe thân cận với trùm phát xít Hitler - bắt các nạn nhân phải cởi bỏ giày để lại trên bờ. Kế đến, quân phát xít nổ súng bắn chết người Do Thái kể cả trẻ con lẫn người già rồi vứt thi thể của họ xuống dòng sông lạnh giá. Sở dĩ quân phát xít bắt các nạn nhân cởi giày ra trước khi sát hại họ là vì chúng là những món đồ giá trị trong thời chiến tranh. Binh sĩ phát xít thu gom số giày của hàng ngàn nạn nhân người Do Thái để đem bán ở các chợ đen nhằm kiếm về một khoản tiền phục vụ cho cuộc chiến với lực lượng đồng minh. Theo ước tính, đảng Arrow Cross đã giết hại khoảng 50.000 người bên bờ sông Danube trong thời gian nắm quyền từ tháng 10/1944 - 3/1945. Không những vậy, đảng Arrow Cross còn chở gần 80.000 người Do Thái đến trại tập trung Auchswitz khét tiếng của Hitler ở Ba Lan. Theo đó, những đôi giày sắt được đặt bên bờ sông Danube như một đài tưởng niệm để ghi dấu những mất mát, đau thương mà người dân Hungary gặp phải trong Chiến tranh thế giới 2. Video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

Nằm dọc trên bờ sông Danube ở thủ đô Budapest, Hungary, 60 đôi giày sắt hoen rỉ và cũ kỹ gây chú ý đối với nhiều du khách. Nguồn gốc của những đôi giày này gắn liền với sự tàn bạo của phát xít Đức với hàng ngàn người Do Thái. Cụ thể, vào mùa đông năm 1944 - 1945, hàng ngàn người Do Thái đến từ mọi lứa tuổi, giới tính bị dồn đến bờ sông Danube. Khi tới nơi, các thành viên thuộc đảng Arrow Cross - phe thân cận với trùm phát xít Hitler - bắt các nạn nhân phải cởi bỏ giày để lại trên bờ. Kế đến, quân phát xít nổ súng bắn chết người Do Thái kể cả trẻ con lẫn người già rồi vứt thi thể của họ xuống dòng sông lạnh giá. Sở dĩ quân phát xít bắt các nạn nhân cởi giày ra trước khi sát hại họ là vì chúng là những món đồ giá trị trong thời chiến tranh. Binh sĩ phát xít thu gom số giày của hàng ngàn nạn nhân người Do Thái để đem bán ở các chợ đen nhằm kiếm về một khoản tiền phục vụ cho cuộc chiến với lực lượng đồng minh. Theo ước tính, đảng Arrow Cross đã giết hại khoảng 50.000 người bên bờ sông Danube trong thời gian nắm quyền từ tháng 10/1944 - 3/1945. Không những vậy, đảng Arrow Cross còn chở gần 80.000 người Do Thái đến trại tập trung Auchswitz khét tiếng của Hitler ở Ba Lan. Theo đó, những đôi giày sắt được đặt bên bờ sông Danube như một đài tưởng niệm để ghi dấu những mất mát, đau thương mà người dân Hungary gặp phải trong Chiến tranh thế giới 2. Video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)