Soi yếu điểm chết người khiến 12 con giáp nghèo mạt kiếp

Tuổi Mão và tuổi Mùi: Hai con giáp này đều là thuộc tuýp người tiết kiệm nhưng tại sao lại khó thành người giàu có? Điều này là do người tuổi Mão và người tuổi Mùi quá lương thiện, thấy người gặp khó khăn sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ, và đối với những yêu cầu về vật chất của người thân thì con giáp này cũng luôn sẵn sàng đáp ứng. Tuổi Tỵ và tuổi Thân: tuổi Tỵ và tuổi Thân là những con giáp không thích lối sinh hoạt “sáng 8h chiều 5h” của tầng lớp văn phòng. Hai con giáp này có dã tâm lớn, và rất thích sự mao hiểm nhưng không phải ai cũng gặp may mắn do đó có những lúc hai con giáp này phải rơi vào cảnh “trắng tay”. Tuổi Dậu và tuổi Tuất: Nhược điểm của người tuổi Dậu và tuổi Tuất khi còn trẻ là mỗi khi kiếm được tiền là sẽ thỏa mãn ngay nhu cầu ăn, chơi, giải trí của bản thân nên thường ko tích lũy được khoản nào. Tài vận của hai con giáp này chỉ vượng phát khi bước vào trung vận. Tuổi Tý và tuổi Hợi: Người tuổi Tý và tuổi Hợi rất thông minh, nhưng nếu chăm chỉ hơn nữa thì có thể nhanh chóng trở thành người giàu có nhưng hai con giáp này lại có đặc điểm là chỉ cần cảm thấy tiền đủ dùng là không cần phải phấn đấu thêm nữa. Tuổi Dần và tuổi Thìn: Người tuổi Dần và tuổi Thìn rất có chí tiến thủ trong công việc. Sự thật, hai con giáp này có thể tự dựa vào năng lực bản thân kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hai con giáp lại là người sĩ diện, cho dù là khi tụ tập với bạn bè hay người thân đều tranh trả tiền nên “được tiếng rộng rãi nhưng túi tiền lại trống không”. Tuổi Sửu và tuổi tuổi Ngọ: người tuổi Sửu và Ngọ tương đối cứng rắn và khó thay đổi. Đối với hai con giáp này, đồng tiền phải là do làm việc chăm chỉ kiếm được, không được dùng mánh khóe nên cho dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh cũng đều rất bộc trực, thẳng thắn nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc nên thường chỉ có nguồn thu nhập ổn định chứ không trở thành đại gia lắm tiền nhiều của. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

