Soi từng ngóc ngách tòa thành cổ đẹp nhất Hàn Quốc

Tọa lạc tại thành phố Suwon, Hàn Quốc, thành Hwaseong là tòa thành cổ lớn và còn nguyên vẹn nhất của vương quốc Triều Tiên cổ còn tồn tại đến nay. Ảnh: Lydia.Tòa thành này được vua Triều Tiên Chính Tổ cho xây dựng từ năm 1794-1796 để vinh danh và bảo vệ lăng mộ cha mình là Trang Hiến Thế Tử - người đã bị vua cha là Triều Tiên Anh Tổ bức tử vì mưu phản. Ảnh: VIP Travel.Qua những công trình còn lại, có thể khẳng định thành cổ Hwaseong là minh chứng cho sự sáng tạo trong thiết kế cảnh quan, kiến trúc cũng như sự kỹ thuật xây dựng điêu luyện của người Triều Tiên xưa. Ảnh: KoreabyMe.Thành có tường bảo vệ được xây vững chắc bằng gạch và đá, tổng chiều dài 5,74 km, bao quanh khu vực có diện tích 1,3 km vuông. Ảnh: Reddit.Bề mặt thành có chiều rộng từ 4 đến 6 mét với các ụ làm bằng đá cao 1,2 mét. Ảnh: Linda Goes East.Ban đầu, dọc theo tường thành có 48 công trình mang những chức năng khác nhau. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, ngày nay chỉ còn 39 công trình được gìn giữ. Ảnh: Our Lives Are An Open Blog.Các công trình này gồm: 4 cổng bảo vệ, 1 cống thủy lợi, 2 tháp canh, 4 trạm gác, 2 trạm chỉ huy, 2 tháp bắn tên, 5 đài bắn súng, 5 vị trí canh gác, 4 đình, 1 tháp báo hiệu, 9 tháp pháo. Ảnh: Linda Goes East.Bốn cổng vào thành Hwaseong đều có pháo đài nhỏ hình bán nguyệt bao quanh, phân bố ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Ảnh: Pelago.Cổng phía Bắc và Nam có đài hai tầng bằng gỗ bề thế. Ảnh: Agoda.Cổng Đông và Tây nhỏ hơn, chỉ có một tầng đài. Ảnh: Andrew goes to Korea.Các tháp canh đều có 3 tầng, đỉnh là đài quan sát với nhiều lỗ châu mai. Ảnh: Funbooky.com.Vào năm 1997, pháo đài Hwaseong đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Expedia.co.kr. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

