Soi từng ngóc ngách biệt thự cổ tráng lệ nổi tiếng Hà Nội

Trường Trung học Quốc gia Chu Văn An có tiền thân là trường Trung học bảo hộ, là một trong những ngôi trường cổ kính và có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Trong khuôn viên trường có một tòa biệt thự được đánh giá là hoa mỹ bậc nhất Hà Nội thời thuộc địa. Công trình này thường được gọi là Nhà Bát Giác, được xây dựng từ năm 1898. Lúc mới xây, tòa nhà có tên là Biệt thự Schneider (La villa Schneider), theo tên của chủ biệt thự là ông chủ xưởng giấy người Pháp Henri Schneider. Sau khi trường Trung học bảo hộ được thành lập vào năm 1908, căn biệt thự được dùng làm nơi ở của hiệu trưởng người Pháp. Sau năm 1954, có thời gian tòa nhà được dùng làm nhà nghỉ của Công đoàn Sở Giáo dục Hà Nội. Sau đó công trình bị bỏ không một thời gian khá dài và xuống cấp trầm trọng, đến mức học sinh trong trường Bưởi – Chu Văn An lưu truyền một số câu chuyện ma liên quan đến Nhà Bát Giác. Vào năm 1999, với sự giúp đỡ tài chính của vùng Île-de-France (vùng thủ đô của nước Pháp), Nhà Bát Giác đã được tu bổ toàn diện. Sau khi được trùng tu, Nhà Bát Giác đã trở về với vẻ đẹp vốn có, trở thành một niềm tự hào của các học sinh trong trường. Về tổng thể, tòa nhà mang phong cách kiến trúc Pháp với những họa tiết rất cầu kỳ trên mặt đứng. Quanh công trình kiến trúc này là nhiều dãy cầu thang với kiểu dáng khác nhau. Hai vòm cổng tuyệt đẹp tại đại sảnh của Nhà Bát Giác là địa điểm “check in” quen thuộc của học sinh trong trường. Cánh cửa chính của tòa nhà làm bằng gỗ, được chạm khắc theo phong cách phương Đông, có hoa văn chữ "Thọ" ở chính giữa. Bước qua cánh cổng này là gian phòng ngập tràn ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn. Cầu thang gỗ trên 100 năm tuổi vẫn được giữ nguyên. Ban công tầng hai rộng rãi và lồng lộng gió, là nơi có thể nhìn toàn cảnh hồ Tây. Về mặt công năng, khu vực chính của tòa biệt thự cổ kính được dùng làm thư viện của trường. Ngoài ra, một số căn phòng được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Với vẻ đẹp kiến trúc hiếm có, Nhà Bát Giác trở thành một công trình nổi bật bên bờ hồ Tây mênh mang sóng nước. Khoảng không gian tuyệt vời của tòa nhà này cũng là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của các thế hệ học trò trường Bưởi - Chu Văn An. Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.

