Soi tranh cổ, sửng sốt thấy chi tiết “xuyên không” trên mặt người đàn ông

Trong lịch sử tranh cổ Trung Quốc, nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Thanh minh thượng hà đồ" và "Phú xuân sơn cư đồ" đã in sâu ấn tượng trong tâm trí hậu thế, được xem là 10 bức tranh cổ truyền nổi tiếng nhất của đất nước. Tuy nhiên, có một tác phẩm độc đáo ít người biết đến, làm cho người xem ngạc nhiên và trầm trồ. Đó chính là "Nam đô phồn hội cảnh vật đồ", miêu tả cuộc sống sôi động ở Nam Kinh vào cuối thời kỳ nhà Minh. Bức tranh này được xếp hạng là một trong những tác phẩm văn hóa cấp 1 quốc gia, nhưng do tuổi đời và tình trạng không còn nguyên vẹn, nó không được triển lãm công khai. Tuy nhiên, những lát cắt tranh được công bố bởi Cục văn vật Trung Quốc cho phép hậu thế chiêm ngưỡng nét đặc sắc của nghệ thuật hội họa cổ. Bức tranh này thể hiện đời sống đa dạng và phong phú của thời đại, phản ánh cảm xúc đa dạng, cũng như sự phân tầng xã hội. Người hiện đại sử dụng nhiều phương tiện nghiên cứu tranh cổ, trong đó có việc phóng to để xem chi tiết. Trong "Nam đô phồn hội cảnh vật đồ", người ta phát hiện một chi tiết đặc biệt - một người đàn ông đeo kính mắt. Vấn đề đặc biệt đáng chú ý là tại sao người thời Minh lại sử dụng kính mắt, một vật phẩm phổ biến trong thời hiện đại? Trong khi chiếc kính đầu tiên được sản xuất ở miền Nam châu Mỹ vào khoảng năm 1290, và có bằng chứng hình ảnh sớm nhất xuất hiện trong bức chân dung năm 1352, việc kính mắt xuất hiện trong tranh cổ Trung Quốc thời Minh lại không có nhiều chứng minh. Mặc dù có tư liệu từ thời Nam Bắc triều (420-589) cho thấy việc sử dụng thấu kính để đọc chữ, việc đưa ra giả thuyết này vẫn chưa có bằng chứng lịch sử rõ ràng. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hình ảnh người đàn ông đeo kính trong tranh có thể là hiểu lầm của người quan sát và chi tiết đó có thể không phải là "kính mắt" theo kiểu hiện đại, mà có thể là biểu hiện của ý tưởng hoặc dụng ý của họa sĩ. Thậm chí nhờ vào sự tranh cãi về chi tiết này, "Nam đô phồn hội cảnh vật đồ" đã thu hút sự chú ý của hậu thế.

