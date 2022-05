Soi “Gành Đá Đĩa” thứ hai, nổi lên giữa biển ở Phú Yên

Nằm ở bờ biển xã An Hòa, huyện Tuy An, Hòn Yến là một trong những thắng cảnh nổi bật của tỉnh Phú Yên. Danh thắng này gồm các cảnh quan độc đáo được tạo nên từ sự kiến tạo địa chất suốt hàng triệu năm như Hòn Yến, Hòn Đụn, Hòn Choi, Bàn Than, Gành Yến, Vũng Choi... Giữ vai trò điểm nhấn trong quần thể là Hòn Yến và Hòn Đụn, hai đảo đá có hình thù kỳ thú, một lớn (Hòn Yến), một nhỏ (Hòn Đụn) nằm liền kề nhau ngay sát bờ biển. Theo các bậc cao niên của địa phương, tên gọi Hòn Yến bắt nguồn từ việc vào thời xưa loài chim yến thường xuyên bay về đảo làm tổ. Khác với các đảo đá thường gặp, đảo Hòn Yến gây ấn tượng đặc biệt những vách đá được tạo nên bởi nhiều cột đá xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Dạng địa chất này khiến du khách liên tưởng đến Gành Đá Đĩa, thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Phú Yên, cũng nằm trên địa phận huyện Tuy An. Theo các nhà địa chất học, Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như Gành Đá Đĩa, và có thể coi là một “người anh em” của kiệt tác địa chất này. Ngoài đảo đá Hòn Yến, các cột đá cũng xuất hiện ở một số địa điểm khác của thắng cảnh Hòn Yến. Bên cạnh giá trị địa chất, khu vực Hòn Yến còn là nơi có sự đa dạng sinh học cao, thể hiện ở rạn san hô trù phú trên thềm biển và hệ động, thực vật bản địa trên đất liền đa dạng. Vào mùa hè, thời điểm thủy triều rút trong những ngày đầu tháng hoặc cuối tháng âm lịch, một bãi đá sẽ nhô lên trên mặt biển, trở thành con đường nối đất liền với đảo Hòn Yến và Hòn Đụn. Với những giá trị đặc sắc về địa chất và cảnh quan, Hòn Yến đã được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia của Việt Nam vào năm 2018. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

