Số phận tử tù cuối cùng bị xử lăng trì trong lịch sử Trung Quốc

Trong lịch sử phong kiến ở Trung Quốc, lăng trì là một trong những hình phạt tàn khốc nhất đối với phạm nhân phạm tội nghiêm trọng. Khang Tiểu Bát là tử tù cuối cùng bị xử lăng trì dưới thời nhà Thanh. Theo các ghi chép, Khang Tiểu Bát sống dưới thời hoàng đế Quang Tự. Không ai biết gã sinh năm nào, quê ở đâu. Họ chỉ biết gã từ nhỏ đã tập võ, sức khỏe hơn người. Về sau, gã dùng sức mạnh đó để cướp bóc, đánh người, trêu ghẹo phụ nữ. Những hành động ngang tàn của y khiến nhiều người dân sợ hãi. Một người đàn ông giàu có ở Bắc Kinh muốn thuê Khang Tiểu Bát về làm bảo vệ cho mình. Người này hứa trả cho y một khoản lương hậu hĩnh nên Khang Tiểu Bát nhận lời. Khang Tiểu Bát còn được người chủ tặng cho một khẩu súng ngắn. Là người yêu thích các loại vũ khí, Khang Tiểu Bát rất vui nên mang theo bên người khẩu súng. Gã dùng vũ khí này để đe dọa, cướp của của người dân. Trước những hành động của Khang Tiểu Bát, người chủ vô cùng tức giận và yêu cầu gã trả lại khẩu súng. Tuy nhiên, Khang Tiểu Bát không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh chấp. Trong lúc giằng co, Khang Tiểu Bát nổ súng giết chết người chủ. Sau đó, gã bỏ trốn rồi quay trở lại con đường cướp của giết người. Vào một ngày, Khang Tiểu Bát cùng đồng bọn nghe ngóng được thông tin xe chở tiền của triều đình sắp vận chuyển về Bắc Kinh. Do đó, chúng lên kế hoạch trộm số tiền này. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Khang Tiểu Bát khi nhóm thổ phỉ này cướp được số tiền lớn của triều đình. Biết được chuyện này, Từ Hi Thái hậu vô cùng tức giận nên đã cho gọi 2 đại hiệp giang hồ có võ nghệ cao cường nổi tiếng khi ấy là Thượng Vân Tường và Mã Ngọc Đường để bắt Khang Tiểu Bát về quy án. Một thời gian sau, Thượng Vân Tường và Mã Ngọc Đường đã bắt được Khang Tiểu Bát. Trong lúc bị quan phủ thẩm vấn, gã thổ phỉ này không ăn năn, hối lỗi mà còn ngông cuồng nói rằng: "Họ Khang ta đã làm thì phải làm chuyện kinh thiên động địa, nếu cướp thì phải cướp tiền quan, nếu hiếp thì phải hiếp thái hậu". Những lời này đã khiến Từ Hi Thái hậu "nổi trận lôi đình". Vậy nên, Từ Hi Thái hậu hạ lệnh lăng trì Khang Tiểu Bát và không hạn chế số đao. Điều này có nghĩa bà muốn tên thổ phỉ này có cái chết càng đau đớn càng tốt. Nhà Thanh quy định tử tù bị xử lăng trì thường chịu không quá 3.600 nhát đao thì sẽ mất mạng. Thế nhưng, vì đã "đắc tội" Từ Hi Thái hậu nên Khang Tiểu Bát bị xử lăng trì với 3.784 nhát đao vào năm 1905. Theo đó, gã tử tù này có cái chết đau đớn tột cùng khi bị hành hình. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Kinh hoàng vụ sạt lở đất sau khi sập mỏ than ở Trung Quốc. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Trong lịch sử phong kiến ở Trung Quốc, lăng trì là một trong những hình phạt tàn khốc nhất đối với phạm nhân phạm tội nghiêm trọng. Khang Tiểu Bát là tử tù cuối cùng bị xử lăng trì dưới thời nhà Thanh. Theo các ghi chép, Khang Tiểu Bát sống dưới thời hoàng đế Quang Tự. Không ai biết gã sinh năm nào, quê ở đâu. Họ chỉ biết gã từ nhỏ đã tập võ, sức khỏe hơn người. Về sau, gã dùng sức mạnh đó để cướp bóc, đánh người, trêu ghẹo phụ nữ. Những hành động ngang tàn của y khiến nhiều người dân sợ hãi. Một người đàn ông giàu có ở Bắc Kinh muốn thuê Khang Tiểu Bát về làm bảo vệ cho mình. Người này hứa trả cho y một khoản lương hậu hĩnh nên Khang Tiểu Bát nhận lời. Khang Tiểu Bát còn được người chủ tặng cho một khẩu súng ngắn. Là người yêu thích các loại vũ khí, Khang Tiểu Bát rất vui nên mang theo bên người khẩu súng. Gã dùng vũ khí này để đe dọa, cướp của của người dân. Trước những hành động của Khang Tiểu Bát, người chủ vô cùng tức giận và yêu cầu gã trả lại khẩu súng. Tuy nhiên, Khang Tiểu Bát không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh chấp. Trong lúc giằng co, Khang Tiểu Bát nổ súng giết chết người chủ. Sau đó, gã bỏ trốn rồi quay trở lại con đường cướp của giết người. Vào một ngày, Khang Tiểu Bát cùng đồng bọn nghe ngóng được thông tin xe chở tiền của triều đình sắp vận chuyển về Bắc Kinh. Do đó, chúng lên kế hoạch trộm số tiền này. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Khang Tiểu Bát khi nhóm thổ phỉ này cướp được số tiền lớn của triều đình. Biết được chuyện này, Từ Hi Thái hậu vô cùng tức giận nên đã cho gọi 2 đại hiệp giang hồ có võ nghệ cao cường nổi tiếng khi ấy là Thượng Vân Tường và Mã Ngọc Đường để bắt Khang Tiểu Bát về quy án. Một thời gian sau, Thượng Vân Tường và Mã Ngọc Đường đã bắt được Khang Tiểu Bát. Trong lúc bị quan phủ thẩm vấn, gã thổ phỉ này không ăn năn, hối lỗi mà còn ngông cuồng nói rằng: "Họ Khang ta đã làm thì phải làm chuyện kinh thiên động địa, nếu cướp thì phải cướp tiền quan, nếu hiếp thì phải hiếp thái hậu". Những lời này đã khiến Từ Hi Thái hậu "nổi trận lôi đình". Vậy nên, Từ Hi Thái hậu hạ lệnh lăng trì Khang Tiểu Bát và không hạn chế số đao. Điều này có nghĩa bà muốn tên thổ phỉ này có cái chết càng đau đớn càng tốt. Nhà Thanh quy định tử tù bị xử lăng trì thường chịu không quá 3.600 nhát đao thì sẽ mất mạng. Thế nhưng, vì đã "đắc tội" Từ Hi Thái hậu nên Khang Tiểu Bát bị xử lăng trì với 3.784 nhát đao vào năm 1905. Theo đó, gã tử tù này có cái chết đau đớn tột cùng khi bị hành hình. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Kinh hoàng vụ sạt lở đất sau khi sập mỏ than ở Trung Quốc. Nguồn: Kienthuc.net.vn.