Sợ đứng tim tại những điểm đến "ma ám" khủng khiếp này

Nhà tù Philadenphia: Nhà tù Philadelphia giống như một lâu đài bỏ hoang bị giam cầm kể từ khi mới được xây dựng vào năm 1829. Các tù nhân sống ở đây trong một bối cảnh rất khắc nghiệt. Sau đó nhà tù này bị đóng cửa vào năm 1970. Mặc dù vậy, những linh hồn bị chết ở nơi đây không thể siêu thoát được, họ vẫn ẩn hiện khắp mọi nơi và đe dọa hàng ngàn du khách ưa mạo hiểm đến đây mỗi năm cho các tour du lịch bảo tàng và du lịch ma quái. Khách sạn Monte Vista, Flagstaff, Arizona: Khách sạn Monte Vista của Flagstaff nổi tiếng bởi một phần khá lớn những vị khách huyền bí đã thực sự từng trọ ở nơi đây, bao gồm cả một người nội trú dài hạn có thói quen treo thịt sống từ đèn chùm trong Phòng 210 và hai người phụ nữ bị ném từ tầng ba, hiện bị đồn là luôn cố gắng làm các khách trọ nam giới bị ngạt thở trong khi ngủ. Mặc dù có những lời đồn đáng sợ như vậy nhưng khách sạn luôn đông nghẹt du khách đến để mong được hưởng thụ cảm giác “lạnh sống lưng” khi ngủ đêm tại địa điểm ma ám này. Cahawba, Alabama: Thủ đô đầu tiên và thị trấn ma nổi tiếng của Alabama lấy tên từ con sông dài nhất của bang, nằm ở ngã ba sông Cahaba và Alabama. Nó đã bị bỏ hoang sau Nội chiến, và các tòa nhà trống rỗng, bãi chôn lấp nô lệ và nghĩa trang nhấp nhô hiện đang rất nổi tiếng cho các chuyến du lịch ma và những câu chuyện về hoạt động huyền bí. Rừng thông Barrens, New Jersey: Những cây thông Barrens rậm rạp nằm trải dài trên một triệu mẫu Anh và bảy quận ở New Jersey. Khu vực này phát triển mạnh trong thời kỳ thuộc địa với các nhà máy cưa, nhà máy giấy và các ngành công nghiệp khác. Cuối cùng, mọi người đã từ bỏ các nhà máy và các ngôi làng xung quanh khi than được phát hiện ở phía tây Pennsylvania, để lại phía sau những thị trấn bị bỏ hoang đầy ma quái và những kẻ lang thang siêu nhiên. Ngoài ra cư dân địa phương Pine Barrens sợ hãi nhất là Quỷ Jersey. Theo truyền thuyết, sinh vật này được sinh ra vào năm 1735 tại Deborah Leeds, đó là một sinh vật với đôi cánh bằng da, đầu dê và móng guốc. Nó lượn trên bầu trời giết chết các vật nuôi và đe dọa cư dân Nam Jersey. Nhà thờ Texas: Nhà thờ lâu đời nhất ở Texas tổ chức Thánh lễ El Mariachi vào Chủ nhật, và là một ví dụ tuyệt vời về kiến trúc Phục hưng Gô tích. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống, phải những du khách táo bạo nhất mới dám vào khu vực huyền thoại này. Khi các công nhân xây dựng bắt đầu cải tạo nhà thờ vào năm 1936, họ đã khai quật xương, móng tay và đồng phục quân đội rách nát ở khắp khu vực nhà thờ. Kể từ sau vụ việc đáng lo ngại này, du khách luôn gặp những hình ảnh đáng sợ, những bóng ma ở phía sau nhà thờ. Khách sạn Mizpah, Tonopah, Nevada: Mizpah Hotel mở cửa vào năm 1907 với tư cách là một trong những khách sạn sang trọng đầu tiên của Nevada, hoàn chỉnh với những bức tường đá granit kiên cố và trang trí theo thời Victoria, và nó đã được khôi phục vào năm 2011. Nhưng khách sạn hào nhoáng này có màu đỏ như máu rất đáng sợ. Truyền thuyết kể rằng một người phụ nữ đã chết trên tầng năm, và linh hồn của cô ấy không bao giờ rời khỏi tòa nhà. "Lady in Red" hiện được biết đến với sự hiện diện của cô ấy bằng cách thì thầm vào tai đàn ông và để lại ngọc trai từ chiếc vòng cổ bị hỏng trên gối của khách. Nhà hát New Amsterdam, thành phố New York: Câu chuyện của Olive Thomas, đọc giống như cốt truyện của một vở nhạc kịch tại sân khấu kịch: Cô đến Manhattan năm 16 tuổi, nhanh chóng giành được danh hiệu "Cô gái đẹp nhất thành phố New York" và trở thành thành viên của Fiegies huyền thoại Ziegfeld. Cô mất năm 1920 ở tuổi 25 sau khi nuốt viên thuốc thủy ngân, ngay sau đó không lâu bóng ma của cô được phát hiện ở hậu trường tại New Amsterdam. Biệt thự Pittock, Portland, Oregon: Những người tiên phong của Oregonia Henry và Georgiana Pittock quyết định xây dựng ngôi nhà mơ ước của họ khi họ đạt đến Oregon vào những năm hoàng kim1909, thúc đẩy thiết kế sáng tạo và xây dựng biệt thự Pittock. Thật không may, cặp vợ chồng chỉ được ở nhà vài năm trước khi qua đời Georg Georgiana vào năm 1918 và Henry năm 1919. Tòa nhà hiện là một địa điểm công cộng nhưng luôn khiến dân cư địa phương hãi hùng bởi vô số sự kiện kỳ lạ xuất hiện như bóng ma lúc ẩn, lúc hiện, đồ đạc tự di chuyển và những tiếng động bí hiểm xuất hiện nhất là khi màn đêm buông xuống. Bệnh viện Allegheny Lunatic Asylum, Weston, West Virginia: Bệnh viện Allegheny Lunatic Asylum đã mở cửa cho bệnh nhân vào năm 1864, và trong những năm 1950, cơ sở ở West Virginia đã đạt đến đỉnh cao, chứa hơn 2.400 bệnh nhân, mặc dù nó chỉ được thiết kế để chứa 250 người. (như thiếu nhiệt và nghỉ dưỡng trong lồng), và bệnh nhân bắt đầu hành động ngày càng dữ dội, từ bắt đầu hỏa hoạn đến tấn công nhân viên. Bệnh viện cuối cùng đã đóng cửa vào năm 1994, nhưng linh hồn của một số bệnh nhân đã qua đời được cho là nán lại gây rối và đe dọa cư dân quanh vùng. Khách sạn Queen Anne, San Francisco: Khi được xây dựng vào năm 1890, khách sạn Victoria ở San Francisco này đã phục vụ như một trường học xã giao cho các cô gái. Nó đã được tái sinh thành một khách sạn 48 phòng với lời đồn đại vè tàn dư của kiếp trước vẫn còn tồn tại. Như linh hồn của cô Mary Lake, nữ hiệu trưởng quá cố của trường, được cho là ám ảnh khách sạn ghê nhất Ngôi nhà cá voi, San Diego: Thomas Whaley đã xây dựng khu bất động sản gia đình này vào năm 1857 tại San Diego, trên địa điểm cũ chính là của giá treo cổ công cộng đầu tiên của thành phố. Ngay sau khi chuyển đến Thomas cho biết anh ta khốn khổ vì bị các linh hồn quỷ ám tại nơi đây quấy rối, đến độ không chịu nổi sau này phải chuyển đi và ngôi nhà bị bỏ hoang với vô số lời đồn đại ghê rợn. Cầu Poinsett, Greenville, Nam Carolina: Được xây dựng hoàn toàn bằng đá vào năm 1820, cây cầu cổ nhất ở Nam Carolina cũng là một trong những điểm ám ảnh nhất của tiểu bang. Cầu Poinsett được cho là thường xuyên lui tới bởi hồn ma của một người đàn ông chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở đó vào những năm 1950. Một truyền thuyết kỳ lạ khác kể về một thợ xây đã chết trong quá trình xây dựng và hiện linh hồn đang bị giam giữ bên trong cầu.

