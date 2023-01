Rùng rợn những chuyện kinh hoàng từng xảy ra vào thứ 6 ngày 13

1. Năm 1307: Những hiệp sĩ thánh chiến bị xử tử. Thứ 6 ngày 13 năm 1307, nhà vua Pháp đã đưa ra quyết định bắt giữ và xử tử những hiệp sĩ thánh chiến, vốn được xem là những hình tượng linh thiêng trong thời trung cổ, vì nhà vua cho rằng họ đang giữ trong tay quá nhiều quyền lực. Đây cũng chính là lý do mà thứ 6 ngày 13 được tin là đã bị nguyền rủa đáng sợ. 2. Nhiều tai nạn máy bay: Vào thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 1972, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra chiếc máy bay chở đội tuyển bóng bầu dục Uruguay đi thi đấu bỗng đâm vào dãy núi Andes ở Chile. Phải 2 tháng sau, lực lượng cứu hộ mới tìm được các nạn nhân. Chỉ 14 người sống sót; 31 người xấu số đã không thể vượt qua những tháng ngày chờ đợi trong điều kiện khắc nghiệt. Cũng ngày hôm đó, tại Nga, 174 người (bao gồm 10 người thuộc phi hành đoàn) đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ bị rơi do thời tiết xấu. Tai nạn xảy ra khi máy bay Aeroflot 217 đang cố hạ cánh vì thời tiết xấu. Đau lòng hơn, lúc đó chiếc máy chiếc máy bay đã đến rất gần đường băng, chì còn cách 5 km. Vào thứ 6 ngày 13/6/1952, một chiếc máy bay của Thụy Điển đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ bí mật trên biển Baltic. Suốt 4 thập kỷ sau đó, chính quyền Thụy Điển vẫn tuyên bố máy bay đang thực hiện nhiệm vụ. Đến những năm 1990, National Geographic tiết lộ rằng máy bay này bị bắn hạ khi đang do thám Liên Xô. 3. Năm 1940: Cung điện Buckingham bị phá huỷ. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, quân Đức Quốc Xã đã liên tục bỏ bom thủ đô London của Anh nhưng may mắn là cung điện Buckingham – biểu tượng của quyền lực và hoàng gia Anh hoàn toàn an toàn.Xui xẻo thế nào, vào thứ 6 ngày 13 năm 1940, máy bay Đức đã dò đúng và đánh bom chính xác xuống cung điện Buckingham, gây thiệt hại nặng nề. 4. Năm 1970: Lũ lụt ở Bangladesh giết hàng trăm ngàn người. Vào thứ 6 ngày 13 năm 1970, cơn bão khủng khiếp Bhola Cyclone đã quét qua Bangladesh và giết chết gần nửa triệu người. Đây được xem là thứ 6 ngày 13 tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại tính đến hiện nay. 5. Năm 1989: Gần cả ngàn máy tính ở Anh ngưng hoạt động. Cũng là năm 1989, ở Anh xảy ra sự kiện gần cả ngàn máy tính đột ngột ngưng hoạt động do bị một loại virus máy tính lạ tấn công. Cách giải quyết duy nhất là phải xoá hết ổ cứng và cài lại máy. Vì vậy mà rất nhiều công ty, cá nhân, cơ quan mất những thông tin, số liệu quan trọng vào thứ 6 ngày 13 năm 1989. 6. Ở nhà để trốn xui xẻo vẫn thiệt mạng. Sợ gặp phải chuyện đen đủi khi ra ngoài, vào thứ 6 ngày 13/8/1976, anh Daz Baxter đã quyết định "cố thủ" tại nhà mình ở New York, Mỹ. Thế nhưng sàn nhà dưới chân Daz bất ngờ sụp xuống khiến anh bị rơi xuống tầng 6 và tử vong. 7. Ngôi sao ca nhạc bị ám sát. Vào thứ 6 ngày 13/9/1996, rapper Tupac Shakur - một trong những ngôi sao đình đám của dòng nhạc hiphop, qua đời do bị ám sát. Sáu ngày trước đó, anh bị trúng 4 viên đạn khi anh đang trong ô tô ở Las Vegas. >>>Xem thêm video: Bão tuyết kinh hoàng tại Mỹ, cự đà “đông cứng” rơi khỏi cây. Nguồn: Kienthucnet.

