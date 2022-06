Rùng mình những người nổi tiếng linh cảm chính xác về cái chết

Jackass” Bam Margera và Ryan Dunn là hai ngôi sao chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng trên kênh MTV và cũng là bạn thân của nhau. Tháng 6/2011, Dunn chết vì tai nạn xe hơi do say rượu. Theo Margera, khi Dunn gặp tai nạn đêm đó, anh và Dunn không đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại vô thức đập vào kính cửa sổ rồi đập vỡ loa xe hơi của mình. “Tôi không biết tại sao, không có bất kì người nào hay thứ gì khiến tôi phát điên khi đó … sau này mới biết đó là thời điểm Dunn gặp tai nạn”, anh chia sẻ. Ngày 14/2/2013, vận động viên khuyết tật chạy nước rút người Nam Phi, nhà vô địch Paralympic (Thế vận hội dành cho người Khuyết tật) Oscar Pistorius, đã bắn nhầm bạn gái của mình, người mẫu Reeva Steenkamp tại nhà, vì nghĩ cô là một kẻ đột nhập. Điều này dường như đã được Reeva dự đoán được khi còn nhỏ. từ thời niên thiếu, Reeva đã vẽ một bức tranh trong đó mô tả các xạ thủ, thiên thần và một con đường lên thiên đàng. Sau khi cô qua đời, cha mẹ cô mô tả nó như một “ linh cảm của cô”. Một ngày nọ, Liam Neeson, nam diễn viên người Ailen từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như loạt phim Batman, Cuộc chiến giữa các vị thần,… đã nhìn thấy một con chim màu đỏ bay vào căn hộ của mình. Con chim đã bay ra khỏi cửa sổ sau khi nó bay lượn vòng quanh ngôi nhà. Một giờ sau, ông đã nhận được một cuộc gọi thông báo về cái chết của cha mình. Neeson từng thổ lộ rằng: “Có một câu nói rằng, nếu bạn nhìn thấy một con chim bay vào nhà, thì đó hoặc là dấu hiệu của cái chết, hoặc là dấu hiệu báo trước một sinh linh sắp chào đời. Chị gái tôi Bernadette cũng đã trải nghiệm điều tương tự vào thời điểm đó. Vào thời điểm cha tôi mất, một chú chim bồ câu gãy cánh đã bay vào nhà chị ấy, cũng khiến chị ấy đã liên tưởng đến cha”. Ward Hill Lamon là một người bạn thân đồng thời là vệ sĩ của Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln. Trong hồi ký của ông có viết vài ngày trước khi Tổng thống bị ám sát, ông đã mơ thấy Tổng thống đang ở trên một chiếc thuyền lênh đênh trên sông. Không chỉ vậy, ông còn nhìn thấy rõ xác của ngài Tổng thống trên tàu. Sau đó là một bầu không khí im lặng bao trùm Nhà Trắng. Nhiều người đang than khóc quanh một thi thể. Lúc đó ông đã tiến tới hỏi mọi người rằng ai vừa mới mất, thì nghe được một người lính trả lời rằng: “Ngài Tổng thống của chúng ta”. Vào thế kỷ 19, Harriet Tubman, người phụ nữ nổi tiếng ủng hộ chủ nghĩa bãi nô, đã giúp hàng trăm nô lệ lấy lại tự do ở Mỹ. Tương truyền rằng bà có khả năng nhìn thấy trước được nguy hiểm, và khi bà thấy trước được nguy hiểm, bà và mọi người sẽ chọn một con đường vòng để đi. Sau các thế hệ bài hát bất hủ, Whitney Houston thường nói về niềm tin tâm linh trong những năm cuối đời. Vào tháng 2/2012, ngôi sao 48 tuổi đã qua đời vì dùng thuốc quá liều. Trước đó, cô đã nói với một người bạn thân rằng cô “sẽ đi gặp Chúa Jesus” và “thực sự rất muốn gặp Ngài”. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

