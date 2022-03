Quật mộ thái giám Lý Liên Anh, chuyên gia “tái mặt” thấy cảnh tượng sốc

Lý Liên Anh (1848 - 1911) là một thái giám trong triều đình nhà Thanh, đồng thời là người thân cận và được Từ Hi Thái hậu tin tưởng. Ông cũng là người đầu tiên gọi Từ Hi là "Lão Phật gia". Theo lời kể lại, vị thái giám này chải tóc rất khéo léo và tài tình. Vào thời điểm đó, Từ Hi đã bị rụng tóc do công việc mệt mỏi. Lý Liên Anh rất thông minh và hiểu được tâm ý của Thái hậu nên đã đặc biệt lựa chọn chiếc lược làm bằng gỗ hoàng dương. Bản thân chiếc lược gỗ có thể tiết ra dầu, khi chải tóc, có thể giữ cho tóc không bị rụng. Nhờ vậy tóc của Thái hậu ngày càng đen bóng. Điều này khiến Thái hậu đặc biệt vui vẻ và yêu quý Lý Liên Anh. Ông là thái giám thân cận của Từ Hi Thái hậu hơn 50 năm, thậm chí còn được cho rằng có thực quyền hơn cả Hoàng đế. Sau khi chủ nhân qua đời vào năm 1908, Lý Liên Anh cũng thất thế, phải rời cung điện và sống mai danh ẩn tích. Với số tài sản khổng lồ kiếm được khi hầu hạ Từ Hi, vị hoạn quan thừa khả năng tận hưởng những tháng ngày xa hoa còn lại. Thế nhưng chẳng được bao lâu, chỉ 3 năm sau Lý Liên Anh đã qua đời trong âm thầm, thọ 63 tuổi. Vào năm 1966, người ta đã xác định được vị trí lăng mộ của đại thái giám Lý Liên Anh nằm trong khuôn viên một trường học tại quận Hải Điện, Bắc Kinh. Mộ của ông được xây dựng bề thế, hoành tráng trên mảnh đất rộng khoảng 20 mẫu, quy mô chẳng kém hoàng thân quốc thích. Các chuyên gia khảo cổ hàng đầu Trung Quốc thời bấy giờ đã phải dành cả tuần để khám phá và khai quật ngôi mộ một cách cẩn thận. Vào thời khắc mở nắp quan tài ra, các nhà khảo cổ đã vô cùng kinh ngạc và run sợ trước cảnh tượng bên trong. Quan tài Lý Liên Anh chỉ có đúng một chiếc đầu lâu còn nguyên vẹn, nhưng hoàn toàn không thấy hài cốt ở phần thân dưới. Một thành viên của đội khai quật lúc bấy giờ kể lại hộp sọ của thái giám quá cố có gò má cao, miệng hơi chu lên, được phủ một lớp da phía trên. Rốt cuộc vì lý do gì mà thi thể Lý Liên Anh lại chỉ có đầu mà không còn hài cốt phần thân? Các sử gia Trung Quốc đã đưa ra nhiều giả thiết để lý giải cho câu hỏi này. Có tin đồn cho rằng chính Lý Liên Anh là "chủ mưu" đằng sau mọi việc. Chính ông đã chủ động làm mộ giả để đánh lạc hướng dư luận, tránh bị kẻ thù trả đũa, dày vò thi thể sau khi mình chết. Còn theo thông tin từ chính người thân - một người cháu nuôi của Lý Liên Anh tên Lý Tường Ngô cho biết ông của mình đã qua đời vì bệnh kiết lỵ. Sau khi rời cung với lý do "dưỡng già", Lý Liên Anh đã hút thuốc phiện trong một thời gian dài. Vào tháng Giêng năm 1911, chỉ 3 năm sau khi về hưu, Lý Liên Anh đã qua đời. Vì cơ thể ông đã bị của ông đã bị hủy hoại nghiêm trọng bởi thuốc phiện nên mới có tình trạng bị phân hủy nặng đến mức không còn mẩu xương nào như vậy. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT

