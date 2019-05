Quái chiêu trừ tà ma có một không hai của người xưa

Trừ tà ma được cho là có từ thời cổ đại. Cụ thể, người dân Hy Lạp, Ai Cập, La Mã... phải đối mặt với nhiều nguy hiểm do bệnh tật, thiên tai rùng rợn, chiến tranh gây ra có thể khiến họ dễ dàng mất mạng. Thậm chí, người xưa còn quan niệm nhiều bệnh tật, sự xui xẻo mà họ gặp phải là do bị người khác nguyền rủa hay bị quỷ ám. Xuất phát từ điều này, người ta đã thực hiện một số cách trừ tà, xua đuổi tà ma để cầu may mắn, bình an. Một trong những cách trừ tà được biết đến nhiều nhất của người xưa là việc sử dụng các bùa hộ mệnh. Để có những bùa hộ mệnh, người dân thời cổ đại tìm đến các phù thủy, pháp sư hay người có thể "liên lạc" với thần linh. Những người này biết cách làm ra các loại bùa hộ mệnh giúp bảo vệ chủ nhân khỏi những điều xui xẻo, ma quỷ đeo bám, quấy nhiễu cuộc sống. Người xưa có nhiều loại bùa chú được làm từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau như gỗ, kim loại, đá... Điển hình là việc người Ai Cập sử dụng bùa chú hình bọ hung để xua đuổi ma quỷ và cầu bình an. Người xưa cũng sử dụng bùa chú hình ngôi sao năm cánh. Đây được xem là biểu tượng quyền lực kể từ khi Trái Đất hình thành. Ngôi sao năm cánh cũng được cho là có thể bảo vệ con người trước những điều xui xẻo, trừ ma quỷ và thu hút sự may mắn. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được ma quỷ có tồn tại hay không. Do vậy, những loại bùa chú của người xưa để trừ tà, cầu may mắn cũng không thể khẳng định chúng thực sự có hiệu quả. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Trừ tà ma được cho là có từ thời cổ đại. Cụ thể, người dân Hy Lạp, Ai Cập, La Mã... phải đối mặt với nhiều nguy hiểm do bệnh tật, thiên tai rùng rợn, chiến tranh gây ra có thể khiến họ dễ dàng mất mạng. Thậm chí, người xưa còn quan niệm nhiều bệnh tật, sự xui xẻo mà họ gặp phải là do bị người khác nguyền rủa hay bị quỷ ám. Xuất phát từ điều này, người ta đã thực hiện một số cách trừ tà, xua đuổi tà ma để cầu may mắn, bình an. Một trong những cách trừ tà được biết đến nhiều nhất của người xưa là việc sử dụng các bùa hộ mệnh. Để có những bùa hộ mệnh, người dân thời cổ đại tìm đến các phù thủy, pháp sư hay người có thể "liên lạc" với thần linh. Những người này biết cách làm ra các loại bùa hộ mệnh giúp bảo vệ chủ nhân khỏi những điều xui xẻo, ma quỷ đeo bám, quấy nhiễu cuộc sống. Người xưa có nhiều loại bùa chú được làm từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau như gỗ, kim loại, đá... Điển hình là việc người Ai Cập sử dụng bùa chú hình bọ hung để xua đuổi ma quỷ và cầu bình an. Người xưa cũng sử dụng bùa chú hình ngôi sao năm cánh. Đây được xem là biểu tượng quyền lực kể từ khi Trái Đất hình thành. Ngôi sao năm cánh cũng được cho là có thể bảo vệ con người trước những điều xui xẻo, trừ ma quỷ và thu hút sự may mắn. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được ma quỷ có tồn tại hay không. Do vậy, những loại bùa chú của người xưa để trừ tà, cầu may mắn cũng không thể khẳng định chúng thực sự có hiệu quả. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)